Huawei Watch GT3 Pro: Preise & Varianten der Smartwatches für Europa

Huawei hat die neue Watch GT3 Pro-Serie erst in der letzten Woche in China präsentiert. In Kürze kommen die neuen Smartwatches auch in Europa auf den Markt. Dann kommt auch eine weitere Variante mit Titanarmband hinzu. Wir haben Preise und Bilder der neuen smarten Uhren aufgetrieben.

Wasserdicht bis 5 Bar Druck

Die Huawei Watch GT3 Pro kommt in Europa in mindestens drei Varianten auf den Markt. Den Einstieg bildet die Version mit 46-Millimeter-Gehäuse und Kunststoffarmband, die für 369 Euro angeboten werden soll. Der Kunde bekommt dabei ein 1,43 Zoll großes AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln Auflösung und einer Abdeckung aus Saphirglas geboten.Bei der für 499 Euro erwarteten Ausgabe mit Metallarmband sind die grundlegenden Daten identisch, der große Unterschied ist aber eben das Metallarmband, das sich Huawei offenbar fürstlich bezahlen lässt. Hinzu kommt auch noch die kleinere Version mit weißem Lederarmband und silber/weißem 43-mm-Gehäuse, bei der das Display mit 1,32 Zoll Diagonale und gleicher Auflösung etwas kleiner ausfällt.Der Arbeitsspeicher ist bei allen Varianten der Huawei Watch GT3 Pro zwei Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher stets 32 GB fasst. Die Kommunikation mit dem Smartphone erfolgt immer mittels Bluetooth 5.2 und es gibt bei allen Modellen eine Wasserdichtigkeit bis 5 ATM. Schlaf- und Stresslevel-Überwachung sind ebenso Standard wie die Funktionen zur Messung der Herzfrequenz und der Sauerstoffsättigung des Blutes.Natürlich bringen die neuen Huawei-Smartwatches auch wieder mehr als 100 Sportmodi mit und bieten eine Vielzahl verschiedener Fitness-Funktionen. Als Betriebssystem läuft wieder das von Huawei selbst entwickelte HarmonyOS in der Watch-Version . Die Akkugrößen unterscheiden sich übrigens bei den beiden Größenvarianten: die 46-mm-Modelle haben jeweils einen 530mAh-Akku, während das 43-mm-Modell mit nur 292mAh auskommen muss.Zu den genauen Verfügbarkeitsdaten der Huawei Watch GT3 Pro-Serie in Deutschland liegen uns leider noch keine Angaben vor. Außerdem ist noch offen, ob das für China angekündigte neue EKG-Feature auch in Europa nutzbar sein wird.