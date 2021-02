Dinge, die niemanden überraschen: Gran Turismo 7 wurde verschoben

Die Sony-exklusive Reihe Gran Turismo hat einst Rennspiele revoluti­o­nie­rt, seither sind simulationsnahe Games dieser Art auf keinem System weg­zudenken. Entwickler Polyphony Digital hat sich aber auch einen andern Ruf erworben, nämlich ständige Verschiebungen.

Nächster Versuch: 2022

Sony

Viele Besitzer einer PlayStation 5 sehnen sich nach einem Racer, bei dem die neue Sony-Konsole ihre Muskeln spielen lassen kann. Gemeint ist hier natürlich in erster Linie Gran Turismo 7. Das Studio und dessen Chef Kazunori Yamauchi sind allerdings für ihren Perfektionismus bekannt. Im Fall von Polyphony Digital kann man sogar von Über-Perfektionismus sprechen, denn Deadlines halten die Japaner nur selten ein.Und so werden Kenner der Gaming-Branche bei der aktuellen Meldung nicht mit der Wimper zucken: Denn im Zuge eines GQ-Interviews mit PlayStation-Chef Jim Ryan hat der japanische Hersteller ein Statement veröffentlicht, in dem man die Verschiebung von Gran Turismo 7 auf das nächste Jahr bekannt gab.Sony: "Mit der anhaltenden Pandemie herrscht eine dynamische und sich verändernde Situation und einige kritische Aspekte der Spieleproduktion wurden in den letzten Monaten verlangsamt. Wir werden weitere Details zum Veröffentlichungsdatum von GT7 bekannt geben, sobald sie verfügbar sind."Ursprünglich sollte Gran Turismo 7 im ersten Halbjahr von 2021 erscheinen. GT7 ist der erste Hauptteil der Reihe seit GT6, das 2013 für die PlayStation 3 herauskam (Gran Turismo Sport für die PS4 nicht einberechnet). Mit einer fristgerechten Veröffentlichung im ersten Halbjahr dieses Jahres haben aber auch die größten Optimisten wohl nicht gerechnet.Allzu viel ist zu GT7 noch nicht bekannt, Sony hat aber bereits einen Trailer veröffentlicht und dieser deutet an, dass es eine Rückkehr zu den klassischen Kampagnen von früher geben wird.