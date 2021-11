Smartwatches: Samsung sorgt für WearOS-Boom, Apple weiter Nr.1

Dank der neuen Galaxy Watch 4-Serie konnte sich Samsung wieder auf den zweiten Platz unter den Smartwatch-Anbietern hocharbeiten. Apple blieb zwar weiter die Nummer eins, verlor aber vorübergehend aufgrund des verspäteten Starts der Apple Watch Series 7 etwas an Marktanteil.

Technische Daten der Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) Modell Galaxy Watch 4 40 mm

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Galaxy Watch 4 44 mm

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Display 1,2 Zoll 1,4 Zoll Auflösung 396 x 396 Pixel, 330 ppi 450 x 450 Pixel, 330 ppi Betriebssystem Google Android Wear OS + One UI Watch 3 CPU Samsung Exynos W920 Speicher 1,5 GB RAM, 16 GB Kapazität Verbindungen WLAN 2,4 + 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, 4G LTE optional Benachrichtigungen Anrufe, SMS, E-Mail, soziale Netzwerke, Samsung Pay, Google Pay Besonderheiten SuperAMOLED, Gorilla Glass DX, Herzfrequenz-/Pulsmesser, SpO2-Sensor, Schlafmonitor, MIL-STD-810G, 5 ATM, IP68, Fitness-Tracking, drehbare Lünette (Classic) Akku 247 mAh 361 mAh Maße Watch 4 40mm: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

Classic 42mm: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm Watch 4 44mm: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm

Classic 46mm: 45,5 x 45,5 x 11 mm Gewicht Watch 4 40mm: 25,9 g

Classic 42mm: 46,5 g Watch 4 44mm: 30,3 g

Classic 46mm: 52 g Preise Galaxy Watch 4 ab 269 Euro, Classic ab 369 Euro

Wie die Marktforscher von Counterpoint Research in ihren Statistiken zum dritten Quartal des Jahres 2022 im Wearables-Markt feststellten, brachte die Einführung der jüngsten Smartwatches mit Wear OS von Samsung einen deutlichen Schub in Sachen Popularität. Die Galaxy Watch 4-Reihe verkaufte sich offenbar gut, denn Samsungs Marktanteil bei Wearables legte kräftig zu.Zwar nennt Counterpoint unsinnigerweise keine genauen Zahlen für die Marktanteile der jeweiligen Gerätehersteller, machte aber deutlich, dass Samsung inzwischen wieder vor Huawei auf Platz zwei im Wearables-Markt liegt. Apple blieb mit einem um 10 Prozent leicht gesunkenen Marktanteil Marktführer und dürfte diese Position im vierten Quartal 2021 durch die inzwischen erfolgte Einführung der Apple Watch Series 7 weiter ausbauen.Die Verkaufszahlen der mit Wear OS laufenden Galaxy Watch 4-Reihe sind vor allem in Europa und den USA deutlich höher als erwartet, so die Marktforscher. Für Google bedeutet dies, dass der Marktanteil seines Smartwatch-Betriebssystems Wear OS dank der erfolgreichen Einführung der nun damit ausgestatteten Samsung-Produkte kräftig zulegte und jetzt bei immerhin 17 Prozent lag - zuvor waren es magere drei bzw. vier Prozent.Gleichzeitig bleiben vor allem günstigere Smartwatches sehr beliebt, entfiel doch der Großteil der Verkäufe auch in den letzten Monaten wieder auf die Gruppe der "Anderen". Darin fasst man eine Vielzahl von kleineren Anbietern zusammen, die ihre Produkte meist mit proprietären Betriebssystemen ohne breite App-Unterstützung verkaufen und eigentlich immer deutlich niedrigere Preispunkte bedienen als Samsung oder Apple . Um WearOS auch in niedrigeren Preissegmenten anzusiedeln, werde Samsung wahrscheinlich bald günstigere Smartwatches auf den Markt bringen, so die Prognose von Counterpoint.