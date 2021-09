Microsoft ist die wohl meistgehasste Technologie-Marke der Welt

Microsoft ist die meistgehasste Tech-Marke der Welt. Besonders schmerzlich für die Redmonder dürfte dabei die Tatsache sein, dass dies auch im Heimatmarkt USA der Fall ist. Die stärkste Ablehnung gibt es allerdings aus unbekannten Gründen in Finnland.

Hauptsache im Gespräch

Ermittelt wurde dieser Sachverhalt für einen aktuellen Bericht von Rave Reviews , das mit einem automatisierten Tool eine große Zahl von Tweets auswertete, in denen sich Nutzer in aller Welt über bestimmte Unternehmen und Marken unterhielten. Hier zeigte sich, dass der Anteil negativ ausgerichteter Tweets mit Microsoft-Bezug in den USA einen Anteil von 41,57 Prozent hat. In Finnland kommt das Unternehmen sogar auf über 50 Prozent. Dabei steht der Software-Konzern in 22 Ländern an der Spitze.In der Gesamtschau fallen aber auch Facebook und Google mit einer recht stattlichen Zahl an Landes-"Siegen" auf. In Deutschland meckern die User allerdings besonders häufig über den Handelskonzern Amazon. Dieser kommt insgesamt nur auf sechs Spitzenplätze, was aber auch keine kleine Zahl ist, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen überhaupt nur in 18 Ländern aktiv ist. Microsoft hingegen ist in nahezu allen Märkten präsent.Aus Sicht der Marketing-Abteilung Microsofts dürfte die Beunruhigung allerdings begrenzt sein. Denn generell ist ein hoher Platz in der Liste erst einmal ein Zeichen dafür, dass viele Menschen über die Marke reden. Und natürlich äußern sich Menschen vor allem dann über ein Unternehmen, wenn etwas nicht funktioniert. Ist hingegen alles in Ordnung, kommt es recht selten vor, dass Anwender ihre Begeisterung darüber in einen Tweet verpacken.Abseits der Tech-Marken im engeren Sinne verschieben sich die Wertungen auch schnell. Auf der allgemeinen Weltkarte der Marken, die negative Kommentare provozieren, liegt Sony vorn. Der japanische Konzern ist auch in verschiedenen Bereichen vertreten und bietet entsprechend viele Angriffspunkte.