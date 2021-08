iPadOS 15: Apple und Telekom vereinfachen die Multi-SIM-Nutzung

Mit dem anstehenden Update auf iPadOS 15 soll Apple die vereinfachte Nutzung von MultiSIM-Karten der Telekom unterstützen. Eine Koppelung mit einem Kundenkonto des Netzbetreibers und die SIM-Aktivierung könnte dann ab Werk über das Tablet-Betriebssystem möglich sein.

Vereinfachte eSIM-Aktivierung bisher nur via Telekom möglich

Besitzer eines iPads und einem dazu passenden Telekom-Vertrag sollen sich in Zukunft den Umweg über die Telekom-Webseite oder den Kundenservice sparen können, wenn es darum geht, das Apple-Tablet mit einer neuen MultiSIM zu bestücken. Wie der Apple-Blog iFun unter Berufung auf die aktuelle iPadOS 15-Beta in Erfahrung gebracht hat, wird in den Einstellungen des Betriebssystems eine Möglichkeit geschaffen, die SIM-Einrichtung des iPads direkt mit dem entsprechenden Mobilfunktarif zu koppeln.Mit der Option "Dieses iPad zu deinem Telekom.de-iPhone-Tarif hinzufügen" kann man jedoch davon ausgehen, dass Telekom-Kunden zusätzlich über ein Smartphone des kalifornischen Herstellers verfügen müssen. Laut den Kollegen wird das iPhone unter anderem dazu benötigt, um dem Tablet über das verbundene iCloud-Benutzerkonto zu melden, dass ein kompatibler Tarif gebucht wurde und eine vereinfachte Aktivierung einer MultiSIM möglich ist. Am Ende der Einrichtung wird die in iPads verfügbare eSIM direkt mit den passenden Vertragsdaten ausgestattet und aktiviert.Dabei soll das System von Apple und der Telekom abgleichen können, ob im zu verbindenden Vertrag ein kostenloses Kontingent an MultiSIM-Karten zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, erfolgt die Aktivierung entsprechend kostenlos. Besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen eSIM-Buchung, kann diese direkt über das iPad in Auftrag gegeben werden. Die Kosten belaufen sich üblicherweise auf circa fünf Euro pro Monat. Die Aktivierung über den "alten" Weg mit QR-Codes innerhalb des Telekom-Kontos oder der Zusendung einer physischen NanoSIM-Karte entfällt mit diesem Schritt gänzlich.Es ist davon auszugehen, dass Apple zu einem späteren Zeitpunkt weiteren Netzbetreibern, wie Vodafone und O2, die Möglichkeit einräumt, eine direkte Schnittstelle zwischen iPads und ihren Kundenkonten herzustellen.