iPhone 13 Mini dürfte das letzte "Mini"-Smartphone von Apple sein

Smartphones sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden und ein größeres Display hat viele Vorteile. Doch es gibt Nutzer, die ein kleines Gerät bevorzugen. Doch es ist heute gar nicht einfach, ein Smartphone mit weniger als sechs Zoll zu finden - wie das iPhone 13 Mini

Schlechte Verkäufe sind schuld

Doch künftig könnte oder dürfte es wieder schwieriger werden, ein Gerät mit einem kleineren Display zu bekommen, zumindest wenn man ein vollwertiges und neues Apple-Smartphone haben will. Denn das iPhone 13 Mini könnte das letzte seiner Art sein, bereits im nächsten Jahr könnte oder dürfte es kein solches 5,4-Zoll-Gerät mehr geben. Der Grund ist einfach: geringes Interesse, also schlechte Verkäufe.Damit dürfte die Geschichte der Mini-Versionen bei den regulären iPhone-Veröffentlichungen nach nur zwei Jahren zu Ende gehen. Denn erstmals gab es ein solches Mini im Vorjahr. Das iPhone 12 Mini richtete sich an jene Nutzer, die kleine und kompakte Telefone bevorzugen, die sich leicht mit einer Hand bedienen lassen.Doch offenbar stellt diese Zielgruppe eine sehr kleine Minderheit dar, denn für viele ist das Smartphone die zentrale Anlaufstation für Kommunikation sowie Unterhaltung - und da kommt ein großes Display natürlich mehr als gelegen.Laut dem Apple-Kenner Jon Prosser wird das iPhone 13 Mini daher auch das letzte seiner Art sein. Der Leaker und Insider rät deshalb allen, die eine solche Größe bevorzugen, jetzt bzw. bei diesem Modell zuzuschlagen und sich nicht darauf zu verlassen, dass es nächstes Jahr ein vergleichbares 5,4-Zoll-iPhone geben wird.Wirklich überraschend ist das Mini-Aus allerdings nicht, denn bereits das iPhone 12 Mini galt als Flop. Und das dürfte auch eine ziemliche klare Sache gewesen sein, denn so mancher war überrascht, dass Apple überhaupt das iPhone 13 Mini noch auf den Markt wirft