iPhone 14 bekommt wohl komplett neues Design und neues Max-Modell

Das iPhone 13 wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und befindet sich mittlerweile in den Händen erster Käufer. Das bedeutet auch, dass bereits jetzt der Startschuss für Gerüchte und Spekulationen gefallen ist. Dabei gibt es allerdings verlässliche und weniger verlässliche Quellen.

iPhone Max statt iPhone Mini

Jon Prosser / FrontPageTech

An sich muss man vorsichtig sein, wenn man dieser Tage "iPhone 14" und ähnliches zu lesen bekommt. Denn dazu gibt es längst Gerüchte und doch ist so manche Quelle eher dubios. Bei einigen Namen kann und muss man aber hellhörig werden. Genauer gesagt sind es vor allem zwei: Einer heißt Ming Chi Kuo und ist ein bestens vernetzter, auf Apple spezialisierter Analyst, der andere ist Mark Gurman, mittlerweile bei Bloomberg tätiger Journalist und Apple-Spezialist, der ebenfalls bestens mit Cupertino vernetzt ist.Und vom letzteren kommen nun erste Informationen zum iPhone-Lineup des nächsten Jahres: Gurman schreibt in seinem "Power On"-Newsletter (via Apple Insider ), dass es einerseits ein "komplettes Redesign" des iPhone-Lineups geben könnte oder werde, andererseits soll Apple "neue Einstiegs- und Pro-Modelle" planen.Ein Grund für die geplanten weitreichenden Änderungen ist die Tatsache, dass sich dieses Jahr beim iPhone 13 wenig bis nichts getan hat. Laut Gurman sei das ein Zeichne dafür, "dass Apples Ingenieure hinter den Kulissen an größeren Dingen arbeiten, die mehr Zeit in Anspruch nehmen werden".Auch Gurman geht davon aus, dass Apple das iPhone Mini nicht mehr anbieten wird. Das hatte auch schon ein anderer Apple-Leaker berichtet , Grund dafür ist schlichtweg, dass sich die Mini-Modelle alles andere als zufriedenstellend verkaufen. An vier neuen iPhone-Varianten soll sich aber dennoch nichts ändern, allerdings könnte es nächstes Jahr die üblichen zwei Pro-Modelle sowie das iPhone in normaler Größe und in neuer Max-Größe geben. Gurman erwähnt schließlich auch noch das faltbare iPhone, dieses werde aber wohl noch "Jahre" brauchen, bis es das Licht der Öffentlichkeit sieht.