Jetzt vorbestellen: Das neue Apple iPhone 13 (Pro) bei Media Markt

Der offizielle Startschuss für das Apple iPhone 13 (Pro) ist gefallen. Ab sofort nehmen bekannte Online-Shops wie Media Markt Vorbestellungen für die neuen iOS 15-Smartphones entgegen. Preislich starten die vier neuen Geräte mit Apple A15-Chip bereits ab 799 Euro.

Neue Generation: Für jeden Anspruch das richtige iPhone 13

Mit der neuen iPhone-Generation heißt es in diesem Jahr erneut: Schneller, länger, besser. Während Apple das iPhone 13 als ideales Powerpaket ab 799 Euro verkauft, gehen das iPhone 13 Pro und seine große Max-Version als "Das ultimate iPhone" an den Start. Pünktlich auf die Minute beginnt jetzt auch Media Markt mit den von Apple-Fans lang ersehnten Vorbestellungen und einer pünktlichen Auslieferung ab dem 24. September 2021. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einer versandkostenfreien Lieferung zu euch nach Hause oder der Abholung in einer nahegelegenen Filiale vor Ort.Wie in jedem Jahr stellen sich heute viele Interessenten die Frage: Welches iPhone ist das richtig für mich? Otto Normalverbraucher dürfte vor allem mit dem iPhone 13 in Größen mit 5,4 Zoll (Mini) oder 6,1 Zoll auf seine Kosten kommen. Wer auf die beste Fotoqualität und die längsten Akkulaufzeiten aus ist, der sollte sich das iPhone 13 Pro mit 6,1 Zoll oder 6,7 Zoll (Max) großen 120-Hz-OLED-Displays genauer ansehen. Das Beste: Egal für welches iPhone 13 ihr euch entscheidet, alle Modelle sind mit dem leistungsstarken Apple A15 Bionic-Chip, schnellem 5G und dem robusten Bildschirmschutz "Ceramic Shield" ausgestattet.Die Kameras der iPhone 13-Familie überzeugen in diesem Jahr mit verbesserten 12-Megapixel-Sensoren samt Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv (Pro). Außerdem nehmt ihr Videos in 4K-Qualität auf und erhaltet an der Front das bekannte TrueDepth-Kamerasystem mit kompakterer Notch und der sicheren Face ID-Gesichtserkennung. Natürlich sind nebst 5G auch zeitgemäße Funkverbindungen wie Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Gigabit-LTE, Bluetooth 5.0 und ein Ultrabreitband-Chip an Bord. Alles verpackt in einem stylischen, wasserdichten und vor allem stabilen Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl (Pro).