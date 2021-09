Battlefield 2042: Release-Termin und Open Beta-Start verschoben

Electronics Arts' neuer Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 wird nicht wie geplant am 22. Oktober erscheinen, sondern sich um knapp einen Monat verspäten. Erst Ende November soll der Startschuss fallen. Auch die Termine der Open Beta sind von der Release-Verschiebung betroffen.

Oskar Gabrielson, General Manager von DICE, meldet sich zu Wort

Nachdem sich erst in dieser Woche die Gerüchte um eine Verschiebung des Erscheinungstermins verdichtet haben, bestätigen Publisher EA und das Entwicklerstudio DICE nun offiziell die einmonatige Verzögerung. Für den Release von Battlefield 2042 wird der 19. November 2021 angepeilt. Als Grund werden die pandemiebedingten Einschränkungen während der anhaltenden Coronavirus-Krise und der damit verbundene Wechsel ins Home-Office genannt."Die Entwicklung der nächsten Generation von Battlefield während einer weltweiten Pandemie hat unsere Entwicklerteams vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt. In Anbetracht der Größe und des Umfangs des Spiels hatten wir gehofft, dass unsere Teams auf dem Weg zur Veröffentlichung wieder gemeinsam in unseren Studios sein würden. Da die aktuellen Bedingungen dies nicht zulassen und die Teams von zu Hause aus harte Arbeit leisten, halten wir es für wichtig, uns die zusätzliche Zeit zu nehmen, um die Vision von Battlefield 2042 für unsere Spieler zu verwirklichen."Im gleichen Atemzug gibt Electronic Arts (EA) bekannt, dass man sich im Laufe des Monats zum Start der offenen Betaphase äußern wird. Diese war bisher für den 22. September angesetzt. Der oft gut informierte Leaker Tom Henderson soll in Erfahrung gebracht haben, dass sich die Open Beta-Termine auf den 6. Oktober (Early Access) und 8. Oktober (Open Beta) verschieben. Battlefield 2042 wird für PCs, die Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5) in vollem Umfang samt Matches mit bis zu 128 Spielern erscheinen. Die PS4- und Xbox One-Versionen sind auf 64-Spieler-Karten begrenzt.