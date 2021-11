Battlefield 2042 will Katastrophen-Start mit großem Patch ansprechen

Vergangene Woche ist mit Battlefield 2042 eines der Spiele des Jahres gestartet. Zumindest waren die Erwartungen gewaltig. Die Realität sieht anders aus, denn der Shooter von Dice bzw. EA ist voller Bugs und wird in Presse sowie von Gamern verrissen. Ein Patch soll nun helfen.

Zwei große Patches kommen

Auf der Hall of Shame der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam ist Battlefield 2042 zwar nicht mehr in der Top-10 zu finden , mit aktuell Rang 12 hat der Science-Fiction-Shooter aber immer noch eine "prominente" Position in dieser Negativ-Liste. Dass wollen und müssen Entwickler Dice und Publisher Electronic Arts natürlich ansprechen und das kündigt man auch in einem Blogbeitrag an.Zunächst einmal verweist man allerdings darauf, dass bereits Millionen Menschen Battlefield 2042 spielen und freut sich darüber, dass das "fast doppelt so viele wie bei unserer letzten Veröffentlichung sind." Die negativen Kritiken und die verärgerten Fans spricht man indes nur indirekt an und schreibt: "Wir hören auch genau auf euer Feedback, das dazu beiträgt, die kommenden Updates zu gestalten."In den kommenden Wochen wollen die Battlefield 2042-Macher zwei großes Patches veröffentlichen. Bereits morgen soll es "Update 2" geben, dieses ist sicherlich als erster Notfall-Patch gedacht (sieht man vom Day-One-Patch einmal ab). Angesprochen werden hier u. a. Waffen-Genauigkeit, nicht funktionierendes Wiederbeleben, die Balance von Fahrzeugen und noch einiges mehr.Anfang Dezember folgt dann ein zweites großes Update mit der Nummer drei, dieses soll auch "substanzieller" sein. Diese soll eine besonders viele Bugs sowie Design-Fehler ansprechen und auch etliche sonstige "Quality of Life"-Verbesserungen mitbringen. Diese betreffen das User Interface, das Matchmaking, Fortschritt und Unlocks, Maps und Spielmodi, überarbeitet werden auch viele Klassen, Waffen und Fahrzeuge. Die komplette Übersicht ist im Blogbeitrag zu finden und diese ist in der Tat mehr als ausführlich. Battlefield 2042-Spieler können also hoffen, dass alles besser wird.