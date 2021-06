Battlefield 2042: Gameplay-Trailer zeigt wahres Action-Feuerwerk

Eine Welt, die aus den Angeln geraten ist

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Die nächste Ausgabe der Battlefield-Reihe wurde kurz vor der E3 2021 offiziell enthüllt. Dabei handelte es sich allerdings nur um einen Cinematic-Trailer. Wie sich Battlefield 2042 tatsächlich spielen wird, war bisher nicht bekannt, doch im Rahmen der E3 wurde nun der Gameplay-Trailer gezeigt. Und eines steht schon jetzt fest: Es wird überaus spektakulär.Der Ankündigungs-Trailer ließ es zwar bereits erahnen, dass Battlefield 2042 ein regelrechtes Action-Feuerwerk wird, doch natürlich kann man so ein Video entsprechend bombastisch schneiden bzw. inszenieren. Der Gameplay-Trailer, den Electronic Arts und Dice im Rahmen des Microsoft/Bethesda-Showcases gezeigt haben, bestätigt und übertrifft aber alle Erwartungen.Denn die Action, die Battlefield 2042 bieten wird, kann man nur als spektakuläres Dauerfeuer bezeichnen, und das in jeglicher Hinsicht. Der neue Multiplayer-Shooter von EA ist zweifellos ein audiovisuelles Feuerwerk, das kann man sicherlich schon jetzt sagen. Nach den drei Minuten des Trailer wird der eine oder andere tief durchatmen müssen.Das, was man auf dem Bildschirm zu sehen bekommt, ist wahrlich Next-Gen-würdig - jedenfalls dann, wenn das tatsächlich Ingame-Material ist und sich bis zur Veröffentlichung auch nicht mehr ändert. Denn auf dem Bildschirm passiert so viel, dass man sich einzelne Szenen zigfach ansehen müsste, um jedes Detail zu erkennen. Überall explodiert, fliegt und bewegt sich etwas, gleichzeitig werden bis zu 128 Spieler auf einer Karte unterwegs sein.Man kann auch im Trailer sehen, dass Gefahr nicht nur durch Blei in der Luft droht, sondern sich Spieler auch vor dynamischem Wetter und anderen Umweltgefahren in Acht nehmen müssen. EA und Dice versprechen Schlachten auf Karten mit massiver Größe und im Trailer kann man sehen, dass das wohl kein leeres Versprechen ist.