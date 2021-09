Warnung vor Cyberattacken auf den Bundestag aus dem Ausland

Im Vorfeld der Bundestagswahlen sind vermehrt Cyberangriffe ausländischer Nachrichtendienste ein Problem. Die Behörden in Deutschland haben nun vermutlich zum dritten Mal in diesem Jahr eine entsprechende Warnung an Abgeordnete verschickt.

Es geht auch um gezielte Falschinformationen

Das meldet die Nachrichtenagentur dpa und bezieht sich dabei auf einen Bericht von The Pionier (via Zeit.de ). Das Magazin hatte die Information über die erneuten Angriffe aus dem Ausland von Bundestagsabgeordneten erhalten. Demnach warnte das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits im Juni vor Cyberangriffen, die sich gegen private und dienstliche E-Mail-Adressen von Abgeordneten und deren Mitarbeiter richteten. Öffentlich gemacht wurden diese Warnungen allerdings bisher nicht.Laut der Warnung sei es möglich, dass fremde Nachrichtendienste die zum Beispiel über Phishing-Kampagnen erlangten Zugangsdaten dann verwenden, "um in Ihrem Namen persönliche und intime Informationen oder auch fabrizierte Falschnachrichten zu veröffentlichen". Es geht also auch um gezielt verbreitete Fake-News, mit denen Meinungsmache betrieben wird.Das BSI berichtete dabei auch ganz klar von einer Häufung von Vorfällen: "Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl 2021 beobachtet das Bundesamt für Verfassungsschutz derzeit, dass sich nachrichtendienstliche Angriffe gegen Parteiangehörige intensivieren." Die Nachrichtenagentur dpa spricht dabei nun von einer erneuten Warnung, die von den Fraktionen von SPD und Union an ihre Abgeordneten und Mitarbeiter weitergegeben wurde. Von konkreten Fällen, in denen Unbekannte Zugriff auf sensible Daten erhalten haben könnten, wurde bislang aber noch nichts bekannt.