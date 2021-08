Bethesda will PlayStation-Fans beruhigen - und scheitert wieder kläglich

Durch alte Exklusivdeals stehen noch Bethesda-Veröffentlichungen für die PlayStation an. In der Bemühung, die Fans auf die Zukunft unter Microsoft-Führung und mit Xbox-Priorität vorzubereiten, versuchen sich die Entwickler an versöhnenden Worten - die nur mehr Sorgen schüren.

Zukunft auf der PlayStation? Bethesda verschlägt es die Sprache

Keine guten Vorzeichen

Pete Hines, Mitglied der Führungsriege bei Bethesda, ist seit der Übernahme des Studios durch Microsoft immer wieder darum bemüht, die durchaus hohen Wogen zu glätten. Doch wenn es um die Frage von besorgten PlayStation-Nutzern geht, wie es in Zukunft um die Versorgung mit neuen Titeln steht, kann Hines auch bei einem Interview im Rahmen der Gamescom nur wenig zur Beruhigung der Gemüter beitragen.So muss der Bethesda-Manager eingestehen, dass er aktuell "keine gute Antwort" für PlayStation-Nutzer parat habe, die sich über die Nachricht der Übernahme "aufregen." In Bezug auf die Xbox-Exklusivität, die für Starfield angekündigt wurde, versucht Hines laut Gamestop aber zu relativieren: "Ich weiß nicht, ob ich es so drastisch formulieren würde, dass man nie wieder etwas auf der PlayStation spielen können wird."Nur wenig später wird aber in einer weiteren Antwort des Bethesda-Mannes sehr deutlich, dass wohl selbst hinter den Kulissen noch nicht ganz klar zu sein scheint, wie man sich hier in Zukunft aufstellen will: "Ich habe keine Ahnung, wie ich das so ausdrücken soll, dass ... ich es nicht weiß. Ich kenne die Antwort nicht. Es gibt sie nicht. Es ist nicht so, dass ich sie wüsste und sie nicht sagen will. Ich weiß es nicht", so Hines.Und so bleibt nach dem Interview nur der Eindruck: Die Fragen der PlayStation-Nutzer zu einer Zukunft von Bethesda-Spielen auf ihrer Konsole kann die Spiele-Schmiede aktuell noch nicht beantworten. Ein Satz von Hines fasst die aktuelle Wahrheit aber wohl am besten zusammen: "Es geht hier nicht um ein 'Tut mir leid, ihr werdet nie wieder etwas von Bethesda spielen können'. Sicherlich wird es aber Dinge geben, die man [auf der PlayStation] nicht spielen kann."