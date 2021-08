Bose QuietComfort 45: Alles zur Neuauflage der beliebten ANC-Kopfhörer

Bose bringt mit den QuietComfort 45 (QC 45) in Kürze eine neue Generation seiner vor allem bei Reisenden extrem beliebten drahtlosen Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) auf den Markt. Wir haben alle Infos zu den Kopfhörern vorab.

Aware Mode, Multi-Device-Support, TriPort-Architektur & Active EQ

Längere Laufzeit von bis zu 24 Stunden

Nach einigen Experimenten mit alternativen Bauformen kehrt man mit den Bose Quiet­Comfort 45 (QC 45) wieder zum bewährten Design mit einem breiten Kopfbügel zurück, an dessen Ende die Ohrmuscheln an Scharnieren und somit faltbar befestigt sind. Wie zuvor gibt es wieder Tasten für die Aktivierung der Geräuschunterdrückung und den Zugriff auf Sprachassistenten.Wie stark die Geräuschunterdrückung bei den QuietComfort 45 (QC45) letztlich ausfallen soll, verraten die Marketing-Materialien von Bose noch nicht. Man behauptet jedoch, dass die Kopfhörer über ANC-Funktionalität auf Weltklasse-Niveau verfügen und obendrein dank proprietärer Technologie einen tiefen, klaren Sound liefern.Außerdem sollen die Bose QC 45 wieder den sogenannten Aware-Mode bieten, mit dem man dank der eingebauten Mikrofone sowohl Musik und andere Medien hören, gleichzeitig aber auch die Umwelt wahrnehmen können soll. Bose setzt außerdem wieder auf die TriPort Akustik-Architektur und integriert einen lautstärkeabhängigen aktiven Equalizer (Active EQ).Um die Kopfhörer, wie von Bose behauptet, "schockierend leicht" zu gestalten, setzt man als Material synthetisches Leder und Glas-gefülltes Nylon ein, was sowohl maximalen Komfort als auch hohe Widerstandsfähigkeit bieten soll. Die Ohrpolster sollen wieder besonders weich und angenehm zu tragen sein.Was die Laufzeit der neuen Bose QuietComfort 45 (QC 45) angeht, verspricht der Hersteller erneut eine deutliche Steigerung. Zwar schrumpft der Akku leicht, doch sollen die neuen Drahtlos-Kopfhörer mit ANC dennoch länger durchhalten. So ist der Stromspeicher des neuen Modells "nur noch" 460mAh groß, während der Vorgänger mit einem 495mAh großen Akku daherkam.Bis zu 24 Stunden Musikwiedergabe sollen mit den QC 45 von Bose möglich sein. Beim Vorgänger waren es vier Stunden weniger. Über USB Typ-C soll der Akku innerhalb von 2,5 Stunden geladen werden können. Wer weniger Zeit hat, kann auch den Schnelllademodus nutzen, der innerhalb von 15 Minuten genug Energie für bis zu 2,5 Stunden Nutzung liefern soll.Alternativ kann man die Bose QuietComfort 45 ANC-Kopfhörer auch wieder per 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss mit der jeweiligen Audioquelle verbinden, um so noch längere Laufzeiten zu erreichen. Ein entsprechendes Kabel legt der Hersteller bei. Im Normalbetrieb wird die drahtlose Verbindung über Bluetooth 5.1 hergestellt.Die Bose QuietComfort 45 (QC 45) kommen in Kürze auch in Deutschland in den Handel. Die offizielle Preisempfehlung dürfte etwas höher ausfallen als beim Vorgängermodell, denn für die USA setzt Bose eine offizielle unverbindliche Preisempfehlung von 329 US-Dollar an.