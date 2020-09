Großer Abverkauf: Saturn lässt die Preise der Bose Frames purzeln

Weniger Geräte, mehr Freiheit: Die Bose Frames schützen nicht nur vor Sonne, sondern liefern den Bluetooth-Kopfhörer gleich mit. Die beliebte 2-in-1-Sonnenbrille fällt jetzt im Preis, da Saturn zum großen Abverkauf ruft. Hier erfährst du mehr zum Deal. (Anzeige)

Bose Frames: Die innovativen Audio-Sunglasses in zwei klassischen Varianten

Diskreter Hörgenuss: Starker Sound und hochwertiges Design

Stylische Audio-Sonnenbrillen zum Sparpreis!

Die sonnigen Tage sind noch nicht vorbei, womit sich auch jetzt noch ein Blick auf die stark reduzierten Bose Frames lohnt. Im Online-Shop von Saturn wird die erste Generation der be­lieb­ten Kombination aus Kopfhörer und Sonnenbrille derzeit für nur 169 Euro abverkauft. Zur Auswahl stehen zwei Modelle des amerikanischen Spezialisten für Audio-Technik, die Bose Frames Alto in eckiger Form und die Bose Frames Rondo mit runden Gläsern. Das Zu­schla­gen lohnt sich, denn viel günstiger werden die beiden Ausläufer nicht mehr. Schließlich sind sie jetzt im Abverkauf 110 Euro günstiger zu haben als ihre Nachfolger.Technisch verfolgen die Bose Frames ein innovatives Konzept. Kopfhörer und Sonnenbrille in nur einem Gerät, das klingt smart. Dabei ist nicht nur die Idee, sondern auch der Klang der so genannten Open-Ear-Headphones gemeint. Im Vergleich zu klassischen On-, Over- und In-Ear-Kopfhörern können Nutzer ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen, genießen jedoch Musik laut Hersteller weiterhin diskret. Außenstehende können den Song oder das Telefonat nicht einfach mithören. Dafür sorgt eine "Audioblase", in die nur der Träger der Bose Frames eingehüllt wird. Und das Beste: Die kabellosen Kopfhörer stoßen dank des Abverkaufs von Saturn in wirklich niedrige Preisregionen vor.Auch abseits der modernen Technologien und des guten Klangs, kann man hochwertige Materialien an den Bose Frames Alto und Rondo finden. So setzt der Hersteller auf stabile Edel­stahl­schar­nie­re, die zusätzlich vergoldet worden. Die Blue­tooth-Audio-Sonnen­brille zeigt zudem hoch­qua­li­ta­ti­ve Gläser, die nicht nur bruchfest sind, sondern auch schädliche UVA- und UVB-Strahlen zu 99 Prozent abblocken und filtern. Im Lieferumfang bei Saturn sind weiterhin ein passendes Schutzetui, ein Mikro­faser­tuch sowie das magnetische Ladekabel enthalten. Und wer den Stil der Bose Frames per­so­na­li­sie­ren möchte, für den stehen leicht austauschbare, auf Wunsch auch po­la­ri­sier­te Gläser in verschiedenen Farben bereit.