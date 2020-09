Bose Frames: Innovative Audio-Sonnenbrillen jetzt stark reduziert

Wer braucht schon Kopfhörer, wenn man eine Sonnenbrille hat? Die Bose Frames mit integrierten Bluetooth-Lautsprechern sind nicht nur tech­no­lo­gisch erstklassig, sie sind jetzt auch besonders günstig zu haben. Denn Saturn senkt im Online-Shop die Preise. (Anzeige)

Bose wird als Spezialist für Audio-Technik ab Ende September mit neuen Bluetooth-Kopf­hö­rern durchstarten, die direkt in eine Sonnenbrille integriert werden. Das Konzept der soge­nann­ten Bose Frames ist nicht neu, mit den Frames Rondo und Frames Alto sind bereits zwei Modelle des Hersteller am Markt. Und genau deshalb lohnt sich jetzt der Blick auf die sin­ken­den Preise der noch immer aktuellen und erhältlichen Vorgänger. Im Online-Shop von Saturn werden diese heute für nur 169 Euro abverkauft - Nur solange der Vorrat reicht!Die Bose Frames verfolgen ein innovatives Konzept abseits von klassischen On-, Over- oder In-Ear-Kopfhörern, das passend zur Trageart als Open-Ear-Design be­schrie­ben wird. Somit können Nutzer Musik abspielen sowie Telefonieren und dabei weiterhin ihre Umgebung wahr­nehmen. Bose verspricht, dass Musik "diskret genossen" werden kann, ohne das Au­ßen­ste­hen­de den Lieblingssong mithören können. Die beiden integrierten Lautsprecher sorgen für eine Art Audioblase, die sich nur um den Brillenträger legt. Ein interessantes Konzept, das durch die Preissenkung bei Saturn endlich bezahlbar wird.Im Online-Shop des Elektronikhändlers werden aktuell zwei Arten der Bose Frames an­ge­bo­ten. Für nur 169 Euro hat man die Wahl zwischen den Varianten Alto und Rondo , die sich in ihrem eckigen und runden Design voneinander unterscheiden. Neben dem modernen Laut­spre­chern verbaut Bose hochwertige Materialien, wie zum Beispiel vergoldete Scharniere aus Edelstahl und eine kratzfeste Fassung. Die Bluetooth-Kopfhörer in Sonnenbrillenform ver­fü­gen zudem über bruchfeste Gläser, die gleichmäßig getönt sind und 99 Prozent der UVA- und UVB-Strahlen blockieren. Somit sind sie optimal für den sonnigen Alltag unterwegs.