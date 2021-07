Bose QuietComfort 45: Erste Bilder zeigen die neuen ANC-Kopfhörer

Neue FCC-Dokumente belegen, dass der auf Audio-Hardware spezialisierte Hersteller Bose an einem neuen Noise-Cancelling-Kopfhörer der QuietComfort-Familie arbeitet. Die Bose QC 45 zeigen sich dabei auf ersten Bildern als Nachfolger der mittlerweile fünf Jahre alten QC 35.

Die erste neue QC-Baureihe fünf Jahre nach den Bose QC 35

White Field Photo

Mit den ANC-Headphones QuietComfort 25 und QuietComfort 35 hat Bose Erfolgsgeschichte geschrieben. Lange Zeit stellte das US-amerikanische Unternehmen die besten Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die aus Zügen und Flugzeugen kaum noch wegzudenken waren. Konkurrenten wie Sony, Jabra, Marshall, Beyerdynamic und Co. haben sich mittlerweile dem Trend angeschlossen und machen dem einstigen Platzhirsch Konkurrenz. Fünf Jahre sind seit der Einführung der letzten, kabellosen QC-Serie vergangen, nun sollen die Bose QuietComfort 45 (QC 45) vorgestellt werden.Nach dem Launch der Bose QC 35 im Jahr 2016 aktualisierte der Hersteller mit den QC 35 II und den Noise Cancelling Headphones 700 zwar weiterhin sein ANC-Portfolio, doch handelte es sich dabei nur um kleinere Updates bzw. das Anpeilen einer gänzlich anderen Zielgruppe. Mit den QC 45 könnte man wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren. Die relevanten technischen Daten gehen aus den offiziellen Dokumenten der Federal Communications Commission (FCC), der Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte in den USA, zwar noch nicht hervor, dafür aber die ersten Bilder.Das Gehäuse der Bose QuietComfort 45 (QC 45) orientiert sich stark an den Vorgängern der letzten Jahre und setzt scheinbar weiterhin auf ein faltbares Design sowie Over-Ear-Ohrpolster aus Kunstleder. Rein optisch scheint lediglich der Wechsel hin zu einem USB-C-Anschluss und einer Farbvariante in Weiß oder Elfenbein vollzogen zu werden. Somit werden die wichtigsten Neuheiten voraussichtlich unter der Haube der Wireless-Kopfhörer erwartet. Man darf gespannt sein, ob und wie sich Bose mit seinen QC 45 gegen Top-Konkurrenten wie die Sony WH-1000XM4 und den Vorgänger XM3 durchsetzen kann.Ein Release-Termin oder Preise für die Bose QuietComfort 45 (QC 45) wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Die Chancen stehen jedoch gut, dass eine Vorstellung noch in diesem Jahr geplant ist.