FlipBuds Pro: Xiaomi bringt seine AirPods Pro-Alternative für 100 Euro

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat mit den sogenannten FlipBuds Pro neue In-Ear-Kopfhörer mit Aktiver Geräuschunterdrückung vorgestellt. Es handelt sich um das neue Top-Modell unter den Bluetooth-Kopfhörern von Xiaomi. Preislich geht es ab rund 100 Euro los.

Xiaomi

Wie Xiaomi FlipBuds Pro sind zunächst nur in China erhältlich, so dass abzuwarten ist, wann die neuen drahtlosen Kopfhörer auch in Deutschland auf den Markt kommen sollen. Optisch erinnern sie natürlich etwas an die Apple AirPods Pro, zu denen sie eine vergleichsweise günstige Alternative darstellen sollen.Die FlipBuds Pro sind mit einem Lautsprecher mit 11 Millimetern Durchmesser ausgerüstet und sollen dank der Qualcomm QCC5151 Audioplattform eine sehr gute Audioqualität bieten und gleichzeitig sehr lange Laufzeiten bieten. Leider nennt Xiaomi bisher allerdings keine genauen Angaben zur Kapazität der Akkus in den Kopfhörern und im dazugehörigen Transport-Case.Offiziell heißt es lediglich, dass die FlipBuds Pro mit eingeschaltetem Active Noise Cancelling (ANC) eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden beim Musikkonsum bieten sollen. Dank ANC sollen Umgebungsgeräusche um bis zu 40 Dezibel reduziert werden. Schaltet man die Geräuschunterdrückung ab, sollen bis zu sieben Stunden erreicht werden.Insgesamt verspricht Xiaomi, dass bis zu 28 Stunden Laufzeit erreicht werden können, allerdings inklusive mehrfachen Nachladens im Transport-Case. Das Case verfügt natürlich über einen USB Type-C-Port, um so den integrierten Akku zu laden. Wireless-Charging wird ebenfalls geboten, so dass das Case auch ohne Kabel geladen werden kann.Durch den Qualcomm-Chip werden in Verbindung mit bestimmten Smartphones aus dem Xiaomi-Sortiment sehr geringe Latenzen bei der Audiowiedergabe gewährleistet, so der Hersteller. Die Verbindung zum Smartphone wird per Bluetooth 5.2 hergestellt, wobei auch das aptX Adaptive Dynamic Codec Procotol unterstützt wird.Xiaomi vertreibt die FlipBuds Pro ab sofort über seine chinesische Website ausschließlich in der Farbe Schwarz und ruft dabei einen Preis von 799 Yuan auf, was umgerechnet genau 102,58 Euro entspricht.