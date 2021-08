Samsung Galaxy A52s: Erste Infos und Bilder der neuen Mittelklasse

Abseits von Foldables und Flaggschiffen scheint Samsung mit dem Galaxy A52s zeitnah eine neue Generation seiner beliebten Mittelklasse-Smart­phones vorzustellen. Nicht nur sind im Vorfeld technische Details im Netz geleakt, auch die ersten Bilder der farbenfrohen Modelle zeigen sich.

Bekanntes Design mit neuer Farbvariante in "Mintgrün"

Die A-Serie und das Samsung Galaxy A52 im Speziellen gehört zu den beliebtesten und meistverkauften Android-Smartphones des südkoreanischen Herstellers. Unter der Modellnummer SM-A528B/DS dürfte noch im Sommer - vielleicht sogar anlässlich des Unpacked-Events am 11. August - das Galaxy A52s erscheinen. Nach bekannter Manier könnte Samsung hier vorrangig die Performance des Smartphones im Vergleich zum aktuellen Galaxy A52 anheben und einen Qualcomm Snapdragon 778G nebst bis zu 8 GB RAM verbauen.In Bezug auf die restliche Ausstattung des Mittelklasse-Modells dürften keine nennenswerten Änderungen erfolgen. Aktuellen Leaks zufolge bleibt es also bei einem 6,5 Zoll großen Super AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Gleiches soll für das Quad-Kamera-Gespann an der Rückseite gelten, das mit bis zu 64 Megapixeln ausgestattet ist und über Ultra-Weitwinkel-, Makro- und Bokeh-Linsen verfügt. Im Infinity-O-Design wird zudem an der Front weiterhin eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies vorhanden sein.Die einzige optische Neuheit des Galaxy A52s scheint sich in der mintgrünen Farbvariante zu zeigen, die sich neben Schwarz, Violett und Weiß einsortiert. Ob "Awesome Blue" dafür weichen muss, ist unklar. Schenkt man den Insider-Prognosen Vertrauen, wird das 5G-Smartphone in Europa voraussichtlich für 449 Euro erhältlich sein. Damit würden die Kosten für das Samsung Galaxy A52s 5G nur unwesentlich über dem aktuellen Straßenpreis des Galaxy A52 5G liegen, das mit 128 GB Speicher für etwa 410 Euro verkauft wird. Die 4G-Variante liegt hingegen bei günstigeren 315 Euro.