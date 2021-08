Eröffnung der Olympischen Spiele ist erster Rip mit 8K und 22.2-Sound

Derzeit finden die Olympischen Spiele statt und noch bis Sonntag wird in Tokio Edelmetall vergeben. Es ist natürlich eine ganz besondere Großveranstaltung, denn Olympia steht im Zeichen von Corona. Es gibt aber auch Interessantes, das abseits von Sport und Pandemie passiert.

8K-Video und 22.2-Audio

Vor gut einer Woche wurden die Olympischen Spiele eröffnet und es war ein aus mehreren Gründen besonderes Event. Denn natürlich fand die Start-Veranstaltung wegen der Pandemie vor leeren Rängen statt, allerdings wird das zuständige Organisationskomitee froh sein, dass man die Spiele überhaupt austragen kann.Olympia gehört zu den weltweit im Fernsehen meistgesehenen Ereignissen überhaupt und das ist der Grund, warum sich so mancher für die Eröffnung auch im Nachhinein interessiert. In Filesharing-Netzwerken und auf Piraterie-Seite kann man dabei eine weitere und durchaus bemerkenswerte Neuheit erleben und finden, nämlich Kopien der Eröffnungsfeier in noch nie dagewesener Seh- und Klangqualität.Mehr als das: Die Eröffnung gab es nicht nur in einer Auflösung von 7680 x 4320 Pixeln, also 8K, sondern auch in 22.2 Surround-Sound. Und auch wenn es wohl kaum jemanden geben dürfte, der ein solches Heimkino-Setup besitzt, so ist auf privaten Torrent-Sites eine passende Datei aufgetaucht.Wie TorrentFreak berichtet, ist das das erste Mal, dass eine Mainstream-Übertragung in dieser Qualität gerippt wurde. Verantwortlich dafür ist die Szene-Gruppe TrollUHD, diese hat sich auf solche und ähnlich hochaufgelöste Versionen spezialisiert. Wer sich diese Version herunterladen will, der braucht allerdings einen passenden Speicher und auch entsprechend viel Zeit für den Download. Denn die vollständige Eröffnungsfeier hat eine Größe von satten 135 Gigabyte.Es ist nicht ganz klar, woher der Rip stammt, es dürfte sich aber um den japanischen öffentlich-rechtlichen Sender NHK handeln, dieser hat als einziger weltweit optional mit 8K und 22.2-Sound übertragen.