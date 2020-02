Hackergruppe übernimmt Social-Media-Konto der Olympischen Spiele

Nachdem die Hackergruppe OurMine vor kurzem Social-Media-Accounts von Facebook übernommen hatte, sind nun auch offizielle Konten der Olym­pi­schen Spiele einem Angriff zum Opfer gefallen. Offenbar wurde in beiden Fällen die Schwachstelle einer Drittanbieter-Software ausgenutzt.

Auch der FC Barcelona war betroffen

Twitter

Bei den gekaperten Social-Media-Accounts handelt es sich um die Twitter-Konten @Olympics sowie @youtholympics. Beide Accounts werden vom International Olympic Committee (IOC) verwaltet. Wie Business Insider berichtet, wurde für die Übernahme einem Sprecher von Twitter zufolge eine Sicherheitslücke in einem Drittanbieter-Tool verwendet.Neben den Olympischen Spielen haben die An­grif­fe von OurMine dieses Mal auch den Sport­ver­ein FC Barcelona getroffen. Auf dem Twitter-Account des Vereins waren ebenfalls für kurze Zeit von der Hackergruppe verfasste Tweets zu finden. Inzwischen wurden die Inhalte wieder gelöscht.Die von OurMine verfassten Tweets enthalten Werbung für die eigene Webseite der Hacker­grup­pe. Hier werden verschiedene Dienste an­ge­bo­ten, um die Sicherheit von Social-Media-Konten zu verbessern. Darüber hinaus lässt sich in den geschriebenen Posts die Kontakt-Mail der Gruppe finden.OurMine war schon vor einigen Jahren für viele Hacker-Angriffe auf Konten in sozialen Netz­wer­ken verantwortlich. Damals wurden Beiträge im Namen von bekannten Personen, da­run­ter Mark Zuckerberg und Jack Dorsey, veröffentlicht. Anschließend hat die Hackergruppe sich für knapp drei Jahre zurückgehalten und ist erst wieder im Januar in Erscheinung getreten.