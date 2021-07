Bitcoin: Tesla-Chef Elon Musk will Kryptowährung wieder akzeptieren

Der Tesla-Chef Elon Musk ist inzwischen dafür bekannt, seine Meinung zu Kryptowährungen regelmäßig zu ändern. Nachdem er sich aufgrund von Klimabedenken gegen Bitcoin ausgesprochen hatte, plant Elon Musk nun, das Zahlungsmittel wieder anzunehmen. Daraufhin stieg der Kurs an.

Elon Musk hält mehrere Kryptowährungen

Elon Musk hat nun im Rahmen der Konferenz "The B Word" (via Reuters ) betont, dass der Elektroauto-Hersteller Tesla trotz des hohen Stromverbrauchs aufgeschlossen gegenüber Bitcoin und weiteren Kryptowährungen bleiben wird. Ihm zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass Tesla das digitale Zahlungsmittel bald wieder akzeptiert. Außerdem stellt er klar, dass sein Raumfahrt-Unternehmen SpaceX ebenfalls über Bitcoins verfügt und zum aktuellen Zeitpunkt nicht plant, sich von einer größeren Menge der Kryptowährung zu trennen.Darüber hinaus besitzt der Tesla-Chef selbst ein umfangreiches Kryptowährungs-Portfolio. Ne­ben Bitcoins hält Elon Musk auch Einheiten von Ethereum und Dogecoin. Schätzungen gehen davon aus, dass er über ein Privatvermögen in Höhe von 162 Milliarden Dollar verfügt.Elon Musks Ankündigungen haben schon seit einiger Zeit große Auswirkungen auf die Kurse der jeweiligen Kryptowährungen. Nachdem er die digitalen Zahlungsmittel als stromfressend und daher klimaschädlich verurteilte, brach der Bitcoin-Kurs stark ein. Im Laufe des Tages ist der Kurs nun wieder etwas angestiegen. Auch Ethereum und Dogecoin haben zugelegt.Um den Umweltaspekt nicht zu vernachlässigen, hat Elon Musk seine Forderung aus dem letzten Monat wiederholt. Beim rechenintensiven Bitcoin-Mining soll mindestens 50 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Das Ziel scheint vor kurzem erreicht worden zu sein. Der Bitcoin Mining Council schätzt den Anteil auf etwa 56 Prozent.