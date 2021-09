Bitcoin-Mining-Firma kauft sich eigenes Kraftwerk - und will weitere

Kryptowährungen haben viele Anhänger, rund um Bitcoin und Co. haben sich auch diverse spezialisierte Wirtschaftszweige gebildet, allen voran das Mining. Doch Bitcoin und Co. haben auch zahlreiche Gegner, so gibt es viele, die die Umweltbilanz derartiger Coins mehr als kritisch sehen.

Lohnendes Geschäft

Und die Kritiker des hohen Energieverbrauchs von Bitcoin werden von den Plänen eines US-Unternehmens alles andere als begeistert sein bzw. sich bestätigt sehen, dass Kryptowährungen immer mehr zum Klimasünder werden bzw. zur Erderwärmung beitragen. Denn wie Mashable berichtet, hat sich ein Unternehmen namens Stronghold Digital Mining gleich ein ganzes Kraftwerk gekauft, um mit der dort gewonnenen Energie Kryptowährung zu schürfen.Das Scrubgrass-Kraftwerk befindet sich im US-Bundesstaat Pennsylvania, in der Anlage werden Kohleabfälle verbrannt, um Energie für den Betrieb von 1800 Mining-Rechnern zu erzeugen. Nach Angaben von Stronghold Digital Mining werden dabei pro Jahr 600.000 Tonnen derartige Kohleabfälle verbrannt.Das Unternehmen selbst versucht, diese Art der Energiegewinnung als umweltschonend zu verkaufen, angesichts der Tatsache, dass hier etwas zur Energiegewinnung verbrannt wird, darf man das aber durchaus in Frage stellen.Doch das Unternehmen will von Umweltkritik nichts wissen und plant, weitere Kraftwerke zu kaufen. Man hat im vergangenen August bereits ein zweites Kraftwerk gekauft und plant die Übernahme eines dritten.Das Ganze wird übrigens durch lokale Steuerzahler mitfinanziert: Denn laut Bloomberg fördert der Bundesstaat Pennsylvania die Verbrennung von Kohleabfällen. Für Stronghold Digital Mining lohnt sich das Ganze offenbar ziemlich: So kostet das Schürfen eines Bitcoin weniger als 3000 Dollar - der aktuelle Kurs der bekanntesten Kryptowährung: mehr als 43.000 Dollar.