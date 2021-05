Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bei 300€

Gut und undicht

Der Name Redmi Note 10 Pro klingt nach einem Premium-Smartphone. Das Xiaomi-Produkt ist allerdings nur ein Modell, das in der günstigeren Mittelkasse angesiedelt ist. Für den kleinen Kaufpreis bekommt man allerdings doch einiges geboten, wenn man auf die absolute High End-Technik verzichten kann.Die Kollegen von ValueTech TV haben das Gerät getestet und haben einigen Gefallen an dem Smartphone gefunden. Denn die Verarbeitungsqualität ist ordentlich und die Hardware ist stark genug, um eine flüssige Nutzung zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass die Kapazität des Akkus recht groß gewählt wurde. Eine gute Figur macht auch das Kamera-System, das hinter der Haupt-Optik immerhin mit einem 108-Megapixel-Sensor ausgestattet ist. Die hohe Pixel-Zahl wird allerdings im Normalfall nicht 1:1 im Bild abgelegt, vielmehr fasst das System jeweils mehrere Pixel zu einem Bildpunkt zusammen, um eine bessere Lichtausbeute zu erreichen. Das Ergebnis sind dann Bilder mit 12 Megapixeln.Weniger gut geeignet ist das Smartphone für Menschen mit einem hohen Grad an Aktivität. Wer bei Wind und Wetter drauen unterwegs ist, sollte besser ein anderes System verwenden, denn einen besonders guten Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit bietet das Modell nicht.