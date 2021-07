Smartphone-Verkäufe: Xiaomi überholt Apple und liegt jetzt auf Platz 2

Geht es nach Stückzahlen, hat es der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi offenbar geschafft, Apple den zweiten Platz in der Rangliste der größten Anbieter abzunehmen. Durch starkes Wachstum seiner Verkäufe konnte Xiaomi kräftig zulegen, melden die Marktbeobachter von Canalys.

Xiaomi

Wie Canalys meldet, konnte Xiaomi seine weltweiten Verkaufszahlen im zweiten Quartal 2021 aufgrund der vorrübergehenden Verbesserung der pandemischen Lage rund um das neuartige Coronavirus erheblich steigern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Stückzahlen um ganze 83 Prozent zu, so dass Xiaomi seinen Marktanteil im 2. Quartal 2021 deutlich steigerte.Mit jetzt 17 Prozent Marktanteil bei der Zahl der verkauften Smartphones liegt Xiaomi nun auf Platz 2 hinter Samsung in der Top 5 der weltgrößten Hersteller. Apples Marktanteil lag zuletzt bei 14 Prozent, weil der US-Konzern seine Verkaufszahlen im Jahresvergleich nicht wirklich steigern konnte. Samsung legte mit 15 Prozent ebenfalls ein ganzes Stück an Lieferzahlen drauf und lag in Sachen Marktantel damit mit 19 Prozent auf dem ersten Platz.Die Top 5 der Smartphonehersteller wird derzeit von Oppo und Vivo komplettiert, die im zweiten Quartal 2021 laut den Zahlen von Canalys mit jeweils 10 Prozent Marktanteil praktisch gleichauf lagen. Die beiden eigenständig agierenden Töchter des chinesischen BBK-Konzerns legten in Sachen Stückzahlen jeweils um 28 bzw. 27 Prozent zu. Rechnet man die Marktanteile aller BBK-Marken zusammen, liegt der chinesische Konzern sogar noch vor Samsung.Das Rezept hinter Xiaomis Erfolg ist im Grunde recht simpel. Der Hersteller agiert mit extrem geringen Margen und bietet seine meist von Auftragsfertigern produzierten und oft sogar von externen Design-Häusern entwickelten Geräte daher zu gleichermaßen sehr wettbewerbsfähigen Preisen an. Dabei deckt das Unternehmen mittlerweile von 100-Euro- bis hin zum 1500-Euro-Smartphone Geräte für alle Preissegemente ab und deckt diese häufig sogar mit einer Vielzahl von verschiedenen Modellen ab.