BMW i3: Ende, Legende - Produktionsende des Stromers kommt früher

Es ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, wenn man das BMW-Elektroauto i3 als Legende bezeichnet, dennoch war das Fahrzeug einer der ersten Stromer auf den Straßen. Es stand jedoch schon länger fest, dass der i3 ein Auslaufmodell ist und das Ende kommt sogar früher als gedacht.

Größe zählt doch

Wiki Commons

Heutzutage gehören Elektroautos zum alltäglichen Bild auf den Straßen, das hat man nicht nur staatlichen Förderungen zu verdanken, sondern auch dem enormen technologischen Fortschritt auf diesem Gebiet. Das wird letztlich auch dem i3 zum Verhängnis, denn das BMW-Fahrzeug wird seit bereits 2013 produziert. Auf dem Gebiet der Elektromobilität ist das eine halbe Ewigkeit und das bedeutet, dass der i3 mit aktuellen Fahrzeugen dieser Klasse nicht mithalten kann.Offenbar verkauft sich der i3 auch nicht mehr gut und das ist sicherlich der Grund, warum die Bayern die Produktion früher als geplant einstellen. Ursprünglich sollte der letzte i3 2024 vom Band rollen, wie die Automobilwoche berichtet, ist laut aktuellen BMW-Plänen 2023 Schluss, und zwar spätestens. Es ist sogar denkbar, dass das Produktionsende bereits nächstes Jahr erfolgt.Eine Überraschung ist das allerdings nicht: Denn US-Medien haben schon Ende Juni berichtet, dass in den Vereinigten Staaten bereits in diesem Juli der i3-Verkauf eingestellt wird. Die Zahlen sprechen für sich: Im vergangenen Jahr wurden in den USA gerade einmal gut tausend Stück des Elektroautos verkauft.Einen direkten Nachfolger hat der i3 nicht, was vor allem an dessen Größe liegen dürfte. In den USA jedenfalls gilt das als einer der Hauptgründe für den Misserfolg des i3. Deshalb ist auch nicht überraschend, dass der indirekte Nachfolger ein Kompakt-SUV ist, nämlich der iX1. Dieser soll ab 2023 in den Verkauf kommen. Der Name iX1 ist derzeit zwar noch nicht offiziell, die Verwandtschaft zur X1-Reihe steht aber außer Frage.