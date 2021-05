Wenn Konzepte tatsächlich Realität werden: BMW Sci-Fi-Roller kommt

2020 hatte BMW mit CE 04 E ein Elektroroller-Konzept vorgestellt, das definitiv starke Sci-Fi-Gefühle weckt. Während solche schönen Gedanken­spiele oft wieder in der Schublade verschwinden, schafft es das Zweirad mit Zukunfts-Look tatsächlich auf den Markt.

Design ist immer Geschmacksfrage, BMW kann man aber auf jeden Fall bescheinigen, dass man sowohl bei Autos wie den i-Modellen, aber auch bei Zweirädern - unverkennbar repräsentiert durch den ikonischen C1-Roller - immer wieder Mut zum Außergewöhnlichen zeigt. Genau in dieser Hinsicht kann man jetzt allen Roller-Fahrern Hoffnung machen, die an dem im November 2020 vorgestellten Konzept CE 04 E gefallen finden. Wie Golem schreibt, hatten sich die Anzeichen zuletzt deutlich gemehrt, dass BMW den Sci-Fi-Flitzer wirklich Realität werden lassen will.Erster Hinweis, dass CE 04 E die nebulösen Sphären der oft wenig durchlässigen Design-Abteilungen ohne Verlust der Identität verlassen könnte: Der unverkennbare E-Roller wurde im Mai dieses Jahres ohne große Tarnversuche bei Testfahrten in aller Öffentlichkeit von aufmerksamen Enthusiasten erspäht - die ihre Entdeckung unter anderem auf Instagram teilten. Bis auf einen schwarze Lackierung scheint hier auf den ersten Blick nur wenig im Vergleich mit dem Konzept verändert worden zu sein.Liefern solche Erlkönig-Entdeckungen natürlich noch keinen endgültigen Beweis für die Absichten BMWs, zeigt sich mit einem Blick auf eine Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) dann doch ein recht deutliches Bild: Die Design-Abteilung des Autobauers reichte hier im April 2021 einen entsprechenden Antrag für den futuristischen Elektroroller ein, der nach Analyse von Motorcycle nur leichte Unterschiede zum Konzept zeigt.Und dann erfolgte am gestrigen Dienstag endgültig die Bestätigung durch BMW: Das Produktionsmodell soll unter dem Namen Definition CE 04 in diesem Sommer offiziell vorgestellt werden.