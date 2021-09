BMW CE 02: Das urbane Elektro-Motorrad soll endlich cool werden

Elektromobilität ist längst in den Städten angekommen, Elektroautos und -roller sind nichts Ungewöhnliches mehr. Im Fall der Zweiräder bedeutet das aber derzeit vor allem eines: ziemlich langweilige Designs. BMW will die Sache aufpeppen und damit auch junge Kunden anziehen.

E-Roller mit Skateboard

BMW

Ja, Design ist immer eine Geschmacksfrage. Dennoch kann und muss man wie anfangs erwähnt feststellen, dass die typischen Elektroroller langweilig und bieder aussehen, oftmals ist die gute alte Vespa das Vorbild. BMW hat es sich zum Ziel gesetzt, das Ganze aufzumischen, und hat in den vergangenen Jahren bereits mehrmals Konzepte und Prototypen mit spannenden und teils "spacigen" Designs vorgestellt.Diese sehen selten das Innere eines Verkaufsraumes und auch im Fall des neuen Rollers BMW CE 02 gibt es hierfür keine Garantien. Dennoch meint Electrek , dass im Fall dieses Elektromotorrads die Chancen ganz gut stünden, dass dieses tatsächlich mal regulär auf den Straßen unterwegs sein wird.Das BMW CE 02 lässt sich irgendwo zwischen Roller und Motorrad einordnen. Das sieht man auch an der maximalen Geschwindigkeit, denn diese beträgt 90 km/h. Die Reichweite ist nicht übermäßig groß, denn maximal kommt man mit dem Mehr-als-nur-Roller 90 Kilometer weit. Allerdings stellt sich ohnehin die Frage, ob man auf diesem Sitz besonders lange Strecken verbringen möchte - denn allzu bequem sieht dieser nicht aus. Der Motor leistet 11 kW bzw. 15 PS.Das Design ist auffällig und fügt sich in das Aufgebot bzw. die Linie von BMW bestens ein. Die Zielgruppe des BMW CE 02 ist ohne Zweifel jung, das kann man auch daran sehen, dass man als Fußstütze ein Skateboard anbringen kann oder sogar muss. Es ist allerdings nicht klar, ob man darauf verzichten und stattdessen eine traditionelle Fußablage wählen kann - sollte es je in Serie gehen. Das ist aber durchaus zu hoffen, auch wenn man nicht skatet. Denn ein wenig frischen Wind könnten die Straßen durchaus vertragen.