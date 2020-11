Skype-Update bringt Option für bis zu 100 Anruf-Teilnehmer

Microsoft stellt jetzt nach und nach ein neues Feature zur Verfügung, mit dem bei Skype nun Anrufe mit Gruppen von bis zu 100 Personen geführt werden können. Getestet wurde die Option schon länger, nun startet sie für alle Nutzer.

Größe Gruppen sind bei Teams schon lange möglich

Microsoft hat damit begonnen, die neue Skype Version 8.66 mit einer deutlich vergrößerten Gruppen-Anruf-Funktion zu verteilen. Die Aktualisierung bringt nun die Option mit, dass man Gruppen-Anrufe mit bis zu 100 Teilnehmer führen kann. Das ist durch die Coronakrise eines der meist gewünschtesten Funktionen bei Skype gewesen - und dennoch hat es sehr lang gedauert, bis Microsoft nun ein entsprechendes Update fertiggestellt hat.Priorität hatte bisher ganz klar Microsoft Teams. Bei der Chat-Alternative hatte der Konzern schon früh in diesem Jahr damit begonnen, die mögliche Gruppen-Größe bei Anrufen immer wieder auszubauen. Mittlerweile ist man dabei bei 300 Teilnehmer für einen Teams-Call angekommen.Skype stand da lange Zeit hinten an. Zunächst war dabei die Grenze von 50 Teilnehmern, nun ist die Anzahl verdoppelt. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Änderungen für Skype 8.66. Dazu gehören vor allem kleinere Verbesserungen und Bugfixes. Unter anderem hat Skype ein Problem gelöst, welches bei Android zu Abstürzen führte, und ein Fehler ausgemerzt, durch den es Probleme mit dem Hoch- und Herunterladen von Dateien in Skype gab. Auch ein Fehler, durch den sich die Grundeinstellungen immer in die Sprachauswahl "Englisch" umgestellt hatte, ist behoben.Die neue Version wird nun in den kommenden Tagen mit den Änderungen für alle Nutzer von Skype für Windows, Mac, Linux, iOS, Android und im Web bereitgestellt. Weitere Details zu dem Update hat Microsoft in einem Eintrag in der Answers-Community zusammengestellt.