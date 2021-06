Microsoft Flight Simulator: Großes Deutschland-Update im August

Mit dem World Update 6 steht im August der nächste große Patch für den Microsoft Flight Simulator an. Zur Freude aller deutschsprachigen Hobbypiloten werden Städte, Sehenswürdigkeiten und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Grafikupgrade profitieren.

Xbox-Portierung, Sim Update 5 und Marktplatz-Neuheiten

Aus der aktualisierten Roadmap für die kommenden Monat geht hervor, dass Microsoft und das Asobo Studio eine Veröffentlichung des World Update 6 für den 24. August 2021 angesetzt haben. Nachdem die vergangenen fünf Spielwelt-Patches von Japan über die USA Großbritannien und Frankreich bis hin nach Nordeuropa führten, kommen nun Deutschland und seine Nachbarländer Österreich und die Schweiz in den Genuss einer durchaus signifikanten Grafikpolitur. Bekanntlich fokussiert man sich dabei auf die Erhöhrung des Detailgrads von Städten, Sehenswürdigkeiten und Flughäfen.Noch ist unklar, ob Microsoft den Release-Termin des World Update 6 Ende August halten kann, da in den nächsten Wochen vor allem die Veröffentlichung der Xbox Series X- und Series S-Portierung nebst dem technischen Sim Update 5 im Mittelpunkt stehen dürften. Weitere Informationen zur Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen und eventuell auch zum Deutschland-Update werden am 30. Juni in einem Twitch-Stream mit den Entwicklern erwartet. Abschließend aktualisiert man mit der heutigen Ankündigung einmal mehr den Marktplatz des Flight Simulator 2020.Hobbypiloten, die Microsofts Flugsimulation mit kostenpflichtigen Inhalten aufwerten möchten, erhalten ab sofort Zugriff auf die einmotorige Propellermaschine Caudron Rafale C430 und neue, aufgewertete Flughäfen. Mit dabei sind unter anderem Osnabrück-Atterheide (EDWO) und Venezia-Lido (LIPV). Zudem werden insgesamt 18 Produkte im Marktplatz aktualisiert. Dazu gehören auch Flugzeuge wie die Kampfjets A4 Skyhawk und Fiat-Aeritalia G-91 oder Maschinen wie das Stearman Model 75, die Spitfire LF und die PA34T Seneca V. Alle Updates stehen im Marktplatz des Spiels bereit.