Flight Simulator: Sim Update 4 jetzt verfügbar - Alle Infos zum Patch

Microsoft stellt ab sofort das große Sim Update 4 für den Flight Simulator 2020 zum Download bereit. Der Mai-Patch dreht vor der nächsten Grafikpolitur an vielen Stellschrauben des Spiels. Die Navigation, das Wetter, das Flugzeugverhalten und vieles mehr wurden verbessert.

Flight Simulator Patch Notes Version 1.16.2.0 (DeepL-Übersetzung)

Der neue AIRAC-Zyklus 2105 wurde implementiert

FAA-Daten wurden in unsere Navdata-Lösung implementiert

Abfluggates werden nun in Flugplandateien (.PLN) gespeichert

Ein Absturz und andere Probleme wurden behoben, wenn ein Parkplatz als Ankunft und kein Abflug festgelegt wurde

Problem behoben: Einige Live Air Traffic Flugzeuge verwendeten das falsche Modell

Problem behoben, bei dem einige Live Air Traffic-Flugzeuge defekte Rufzeichen hatten

Die Dichte des Live Air Traffic wurde erhöht

Flugzeuge, die sich nicht am Boden befinden, aber eine Höhe von Null haben, werden nun mit einer Standardhöhe von 5000m angezeigt

Die Stabilität des Live-Flugverkehrs wurde verbessert

ATC-Phraseologie wurde an FAA-Standards angepasst (nur Wording)

Reduzierte Wetterdaten-Bandbreite

Verbesserte Präzision der Live-Schneedecke

"Nur visueller Effekt" in der Assistenz deaktiviert nun korrekt andere Wettereffekte

"Visual Icing" wurde im DevMode in "Icing" umbenannt, da es sich auf das gesamte Vereisungssystem auswirkt

"Icing" im DevMode ändert nur noch visuelle Effekte, wenn "Visual Effect Only" aktiviert ist

Der Zerfall der Eiskonstante wird außerhalb von Frostbedingungen nicht mehr ignoriert

Das Pitot-Vereisungsmodell wurde beschleunigt und gleichzeitig langsamer aufgetaut

Pitot-Vereisung skaliert nicht mehr mit der Anzahl der Instrumente

Schwingungen des Überdrehzahlreglers, die von der Pitot-Vereisung nicht beeinflusst werden, wurden behoben

Verringerung der Strukturvereisungsrate um den Faktor 15 bei starker Vereisung (6 bei mäßiger)

Höhenabfang für PITCH HOLD-Modus hinzugefügt

Der native Betrag des induzierten Widerstands wurde erhöht und die Präzision des induzierten Widerstands verbessert

Autopilot fliegt nicht mehr auf einen aus dem Flugplan entfernten Wegpunkt

SimConnect injizierter Verkehr (VATSIM, IVAO) sollte nun in HTML/JS-Instrumenten, die über Verkehrsanzeigen verfügen, sowie auf der VFR-Karte angezeigt werden

Die Simvar-Beschleunigung berücksichtigt nun auch Stöße und gibt falsche Werte am Boden zurück

Zurückschreiben von korrigierten Beschleunigungswerten nach Aufschlägen, so dass sie exakt sind, wenn sie als Simvar gezogen werden

Klappen, Strömungsabriss, Flügel- und Rumpf-Updates des Flugmodells

Mehr Bereinigung des Flaps-Systems. Unterstützung von Multisystemen mit unterschiedlicher Anzahl von Stufen und Maximalwinkeln

Erhöhte Schwelle zur Vermeidung von Trimmkampf gegen Höhenruder auf 50% (entspricht der Trennschwelle)

Geänderte Höhenruder-AP mit Trimmung, um eine Bekämpfung der Benutzereingabe zu vermeiden, wenn die Benutzereingabe >50% auf dem Höhenruder ist

Erlaubt die Einstellung der leeren CG-Position außerhalb der Limits

Behoben: Mehr Audio wird bei großen Flugzeugen nicht abgespielt

Behoben: Autothrottle wurde manchmal von der KI deaktiviert

Verbesserte Werkzeuge zum Abstimmen des Propellerwiderstands bei Konstantdrehzahl- und Turbo-Propellern

Gefälschte und völlig falsche ITT-Simulation bei gefiedertem oder umgekehrtem Propeller beseitigt

Umkehrschub-Problem mit Propeller behoben (keine Unterstützung von negativem Beta & induziertem Wind)

Debuggen des Propellerhebels auf der Debug-Seite für Motoren hinzugefügt

Behoben Drehmoment steigt mit der Höhe wegen N1 / Korrigierte N1-Verwechslung im FSX-Turboprop-Code

Absturzfehler beim Scrollen der Daher TBM 9300 Flugplanseite behoben

Drehmoment-Feineinstellung per POH für die Daher TBM 930

Aktualisierte Stabilität und Trägheit für die Daher TBM 930

Anpassen des maximalen Drehmoments auf Meereshöhe für die Daher TBM 930

Turbinen-Feinabstimmung: ITT, Drehmoment, Leistung und Treibstofffluss für die Daher TBM 930

Flugmodell-Update für das Handling der Daher TBM 930

Bodennahes maximales Drehmoment und Drehmomentbegrenzereinstellung aktualisiert. 100% max mit Trägheitsseparator; 112% max, begrenzt auf 109% ohne Trägheitsseparator bei der Daher TBM 930

Reduzierte Wirkung des Trägheitsabscheiders von 25% TQ auf 12% TQ bei der Daher TBM 930

Optimierte Stabilität und Trägheit bei der Beechcraft King Air 350i

Optimierung der Leerlaufdrehzahl von 1030 auf 1060 U/min für die Beechcraft King Air 350i

Anpassung des maximalen Drehmoments in Meereshöhe bei der Beechcraft King Air 350i

Abstimmen des Beechcraft King Air 350i Turboprop-Motors: ITT, Drehmoment, Kraftstoffdurchfluss und andere kleinere Änderungen

ITT-Debugging zum Motor-Debugging hinzugefügt und Dichte in der Kraftstofffluss-Tabelle für Turboprop-Motoren der Beechcraft King Air 350i hinzugefügt

Feinabstimmung des Kraftstoffverbrauchs gemäß POH bei IDLE, 12000ft cruise und 18000ft cruise bei der Cessna 208 B Grand Caravan EX

Feste ITT, Throttle to Torque Ratio und Garmin-Farbbänder für ITT und TRQ bei der Cessna 208 B Grand Caravan EX

Weitergabe von Stabilität und Trägheit bei der Cessna 208 B Grand Caravan EX

Feinabstimmung des Kraftstoffflusses je nach Flughöhe und Einstellung des maximalen Drehmoments auf Meereshöhe bei der Cessna 208 B Grand Caravan EX

Feinabstimmung des Turbinendrehmoments gemäß POH bei der Cessna 208 B Grand Caravan EX

Steuerflächen & Handling-Verbesserungen an der Cessna 208 B Grand Caravan EX

Propellerhebel der Cessna 208 B Grand Caravan EX kann jetzt im Federbereich eingestellt werden

Wetterradar zeigt jetzt Niederschlag anstelle der Wolkenbedeckung an

Das Verhalten von Kondensstreifen am Flugzeug des Spielers bei windigen Bedingungen wurde korrigiert

Kondensstreifen werden nun für entsprechende AI-Verkehrsflugzeuge angezeigt

Reduzierte Seitenruder-Autorität basierend auf der Cessna 152

Stabilitäts- und Trägheitspass bei Cessna 172 Skyhawk und Cessna 152

Flugmodell-Handling-Update für die Cessna 152

Behebung, dass die Hinterräder der Cessna 152 den Boden nicht berühren

Überarbeitung von Motorleistung und Propellerwiderstand. Feinabstimmung von Höchstgeschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit, Steig- und Gleitgeschwindigkeiten sowie weitere kleinere Optimierungen an der Cessna 172 Skyhawk

Flugmodelltuning der Cessna 172 Skyhawk (Handling, induziertes Gieren, Rollen und Strömungsabriss)

Wasser auf den Fenstern und Heckfarbe bei LOD5 für die Boeing 787-10 Dreamliner korrigiert

EICAS zeigt jetzt "CLB" statt "CL" an, wenn die Schubhebel im A320 auf CL gestellt sind

Ein Problem wurde behoben, das den Copiloten daran hinderte, die Seite "Securing Aircraft" bei der Diamond DA40 TDI automatisch zu vervollständigen

Verbesserte Einstellung des Propeller- und Triebwerkswiderstands für die Diamond DA62

Update des Flugmodell-Handlings bei der Diamond DA62. Triebwerkseffekt durch Anpassung der Ruderflächen wichtiger gemacht

Die Ruderstabilität wurde leicht erhöht und der Strömungsabriss des Motors bei niedrigen Geschwindigkeiten bei der EXTRA 330LT behoben

Beim EXTRA 330LT wurde eine zusätzliche V-Form hinzugefügt, um die induzierte Rollbewegung etwas zu erhöhen.

Die Kraftstoffdruckmesser zeigen jetzt den korrekten Druck auf dem EXTRA 330LT an.

Feinabstimmung des 103Solo-Motors und Implementierung der Motorkupplung unter 2100 RPM

Die FS-Livery der Cessna Citation Longitude verschwindet bei LOD6 zu früh

Korrigierte Pipistrel Virus SW121 Klappenanimation, die bei negativen Klappenwerten nicht richtig abgespielt wurde

G3000 : Die Zoomstufe der Karte wird nun zwischen der normalen und der Wetterkarte konstant gehalten

G1000: Lufträume werden bei Änderung der Kartenausrichtung neu gezeichnet

G3000 : Fehler in der PFD-Anzeige behoben, wenn ein DirectTo angefordert wird

Flugzeug-Spawning bei ausgeschalteten Glasscockpits behoben

Rücksetzen der Position der peripheren Eingabeposition beim Verlassen des Pausenmenüs behoben

Unreagierende spezifische Achse auf Honeycomb Bravo Throttle behoben

Standard-Mapping für den CH Eclipse Yoke korrigiert

Standardmapping für den CH Fighter Stick korrigiert

Standard-Mapping für den CH Flight Sim Yoke korrigiert

Standard-Mapping für den CH Fighter Stick Pro korrigiert

Fixed default mapping für die CH Pro Pedale

Fixed default mapping für den CH Pro Throttle

Fixed Default Mapping für den CH Throttle Quadrant

Addons für den Community-Ordner werden nun im Inhalts-Manager als installiert angezeigt

Die Entwickler des Asobo Studio konnten ihren Zeitplan einhalten und starten jetzt mit der Verteilung des Sim Update 4. Im Gegensatz zum geplanten World Update 5 zeigen sich die Neuerungen der Aktualisierung vor allem unter der Haube. So profitiert der Flight Simulator unter anderem von Bugfixes im Bereich der Autopiloten sowie Bordcomputer. Außerdem wurden Flugzeuge mit Propellerturbinen (Turboprop) generalüberholt und das Handling vieler Maschinen realistischer gestaltet. In den unten aufgelisteten Patch Notes ist weiterhin von vielen Feinabstimmungen die Rede.Abseits davon wurde dich Dichte des Live-Luftverkehrs erhöht und die allgemeine Stabilität dessen verbessert. Hinsichtlich des Wetter steigerten die Entwickler die Präzision der Live-Schneedecke und die Vereisung von Flugzeugen wurden optimiert. Trotz der vielen Verbesserungen soll es bei Virtual-Reality-Spielern weiterhin zu Abstürzen (auf den Desktop) kommen, vor allem dann, wenn der VR-Modus verlassen wird. Der Download des Sim Update 4 für den Flight Simulator kann ab sofort im Microsoft Store oder per Steam angestoßen werden. Zusätzliche Daten werden nachträglich innerhalb des Spiels heruntergeladen.Für den Juni steht schon jetzt das World Update 5 mit einer grafischen Politur für die nordischen Länder Europas auf dem Programm, darunter Schweden, Norwegen und Finnland.Einige Pakete in Ihrem Community-Ordner sind möglicherweise nicht aktualisiert worden und können daher unerwartete Auswirkungen auf die Leistung und das Verhalten des Titels haben. Bitte verschieben Sie Ihr(e) Community-Paket(e) in einen anderen Ordner, bevor Sie den Titel neu starten, wenn Sie unter Stabilitätsproblemen oder langen Ladezeiten leiden.Alle Flugzeuge:Turboprop:Sonstiges:Beim Verlassen des VR-Modus kann es zu einem Absturz kommen. Dieses Problem wird derzeit untersucht, aber wir vermuten, dass die OpenXR-Preview-Laufzeit (v106) beteiligt sein könnte. Wenn dieses Problem auftritt, empfehlen wir Ihnen, auf die offizielle öffentliche Laufzeit (v105) zurückzugreifen.