Flight Simulator: Update reduziert Download-Größe um 90 Gigabyte

Obwohl der Microsoft Flight Simulator realitätsnahe Flugzeug-Modelle und Landschaften mit sich bringt, dürfte die Download-Größe zahlreiche Fans abgeschreckt haben. Mit dem neuesten Update haben die Entwickler die Installations-Größe durch Optimierungen halbieren können.

Spiel könnte bald für die Xbox erscheinen

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Das hat Microsoft in einem Blog-Eintrag bekanntgegeben. Während die Simulations-Soft­wa­re zuvor eine stolze Download-Größe von 170 Gigabyte hatte, müssen die Nutzer jetzt nur noch 83 Gigabyte an Daten herunterladen. Damit ist das Installations-Paket nun weniger als halb so groß. Die neueste Aktualisierung besitzt eine relativ schlanke Größe von 6,83 GByte.Mit dem Update auf die Version 1.16.2.0 ( Sim Update 4 ) wurden viele Funktionen in das Spiel eingefügt. Außerdem wurden Bugs behoben, sodass das Game weniger häufig abstürzt.Um die Größe des Pakets stark reduzieren zu können, hat Asobo Studio, das Entwickler-Studio hinter dem Flight Simulator, einige Optimierungen an dem Spiel vorgenommen. Die Dateien wurden effizienter komprimiert, sodass die Nutzer nicht mehr so lange auf den Abschluss des Downloads warten müssen.Bereits im vergangenen Jahr hatte das Red­mon­der Unternehmen angekündigt, dass der Microsoft Flight Simulator auch für die neuen Xbox-Konsolen erscheinen soll. Aufgrund des hohen Ressourcen-Bedarfs galt es jedoch als unrealistisch, dass das Game bis zum Sommer 2021 für die Xbox Series X/S zur Verfügung steht.Die Optimierung in Zusammenhang mit der Download-Größe könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Titel wie geplant auf die Xbox gebracht wird. In den Release Notes zur neuesten Version werden einige Optimierungen mit der Microsoft-Konsole in Verbindung gebracht.