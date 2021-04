Flight Simulator: Großes World Update 4 jetzt verfügbar - Das ist neu

Microsoft Flight Simulator: Release Notes Patch 1.15.7.0

Verringerung des Anzeigeabstands der Bäume behoben, die durch kleinere Baumgrößen verursacht wurde

Wassermaske wurde mit den neuesten Standorten aktualisiert

Lokalisierung wurde für Japanisch und Niederländisch hinzugefügt

Falsche Berechnung des Treibstoffgewichts beim Umschalten von Flugzeugen im Bildschirm "Gewicht und Balance" wurde behoben

S7 Airbus A320neo-Lackierung wurde hinzugefügt

KLM Boeing 787-10 Dreamliner-Lackierung wurde hinzugefügt

Es wurde behoben, dass Bildschirme in seltenen Fällen nicht angezeigt wurden

Schwarze Bildschirme für verschiedene Aviat Pitts Special S2S Bemalungen wurden behoben

Höhen- und Standardhöhenberechnungen wurden korrigiert, um das Verhalten des Höhenmessers zu korrigieren (Jetzt wird die Höhe basierend auf der Druckeinstellung des Höhenmessers und dem Außendruck korrekt berechnet)

Geschwindigkeit, Bodenrolle und Treibstoffverbrauch der Diamond DA40NG aktualisiert

Das Problem mit dem 10-Grad-Kurs des Wabengeräts wurde behoben

Fix: Geschwindigkeitsänderung der Simulationsrate entsprechend den verschiedenen Aktivitätstypen

Autopilot wurde im zweiten Tutorial behoben

Die Cockpit-Bildschirme können in einem nicht reagierenden Zustand enden, wenn die RTC beendet wird und der Flug fortgesetzt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf die Schaltfläche "Fly Now" klicken, bevor die RTC endet. (RTC = Real-Time Cinematic)

Mit leichter Verspätung steht das große World Update 4 ab sofort für den Microsoft Flight Simulator zum Download bereit. Der neue Patch poliert die Grafik in den Regionen Frankreich, Belgien, Niederlande sowie Luxemburg deutlich auf und stellt dabei viele Se­hens­wür­dig­kei­ten und Landschaften in den Mittelpunkt. In einem weiteren Trailer zeigen die Entwickler erste Eindrücke von "" Im unteren Bereich dieses Artikels findet ihr zudem einen umfangreichen Changelog der Version 1.15.7.0.In einem neuen Blog-Beitrag nennt Microsoft bereits einen Großteil der Sehenswürdigkeiten und Orte, an denen das Asobo Studio Hand angelegt hat. Dazu zählen in Frankreich unter anderem der Arc de Triomphe, Fort Boyard, Notre-Dame und natürlich der Eiffelturm. Außerdem sind im Trailer die Kathedrale von Bourges, die Brücke der Normandie und das Schloss Costaérès nebst Schloss Vianden, der Na­tio­nal­ba­si­li­ka des Heiligen Herzens, die Liebfrauenkirche in Brügge und die Erasmusbrücke in Rotterdam zu sehen. Außerdem profitieren Flughäfen wie Rotterdam, Nizza und Megève von grafischen Verbesserungen.Abseits davon bringt die jüngste Version des Microsoft Flight Simulator 2020 neue Lackierungen für den Airbus A320neo und die Boeing 787-10 Dreamliner ins Spiel. Das Asobo-Team soll des weiteren an einem DirectX 12-Modus arbeiten und Spielerwünsche mit Helikoptern, Gleitern und Segelflugzeugen im Laufe des Jahres erfüllen.Bis dahin steht das World Update 4 (Frankreich & Benelux) jetzt zum Download im Microsoft Store und via Steam für Windows 10-PCs bereit. Eine Konsolenversion für die Xbox One, Xbox Series X und Series S wird Richtung Sommer erwartet.