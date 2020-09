Flight Simulator: Das erste kostenlose Update führt nach Japan

Detaillierte Städte und Flughäfen

Der Microsoft Flight Simulator ist vor gut einem Monat gestartet und hat nun sein erstes großes Update bekommen. Dieses schließt eine Lücke, die nicht nur Godzilla-Fans aufgefallen sein dürfte, nämlich Japan. Das Land der aufgehenden Sonne steht nämlich im Mittelpunkt der Aktualisierung. Was die Spieler erwartet, ist im Trailer zu sehen.Japan ist zweifellos ein Land, das von Gegensätzen bestimmt ist. Das trifft auch auf die Welt zu, die Microsoft Flight Simulator-Spieler zu sehen bekommen, also von oben. Denn Japan bietet einerseits weitläufige Ballungsräume, andererseits faszinierende und wunderschöne Landschaften.Das alles kann man nun aus dem Flugzeug seiner Wahl erleben und das ist zweifellos einen Aus-Flug wert, wie man im Trailer sehen kann. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des kostenlosen Updates, das am 29. September freigegeben wird, ist sicherlich kein Zufall, denn das Japan-Paket wurde im Rahmen der Tokyo Game Show Online 2020 angekündigt und vorgestellt.Flight Simulator greift bei seiner Spielwelt auf diverse Datensätze zu, darunter Satelliten-Aufnahmen, Fotos und anderes. Damit wird mehr oder weniger der gesamte Planet nachgebaut, der Detailgrad ist aber nicht immer bzw. von Anfang an derselbe.Das "World Update 1" widmet sich nun eben Japan und Microsoft beweist damit auch, dass die Entwickler in der Lage sind, mit einer Aktualisierung ein ganzes Land abzudecken. Im Beitrag auf Xbox Wire heißt es dazu, dass das Update eine aktualisierte digitale Höhenkarte für das das gesamte Land enthält sowie hochauflösende 3D-Fotogrammetrie für sechs prominente japanische Städte (Sendai, Takamatsu, Tokushima, Tokyo, Utsunomiya und Yokohama).Dazu kommen sechs "handgemachte" Flughäfen: Hachijojima, Kerama, Kushiro, Nagasaki, Shimojishima und Suwanosejima. Spielerisch gibt es u. a. neue Lande-Herausforderungen. Das nächste kostenlose Update steht übrigens auch bereits fest, es nennt sich Sim Update 1 und wird sich vor allem auf Details der Flugzeuge konzentrieren.