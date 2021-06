Flight Simulator: Großes World Update 5 jetzt verfügbar - Das ist neu

Neue Herausforderungen, Sprachen, Sehenswürdigkeiten und Xbox-Release

Microsoft kann sein Versprechen einhalten und die Hobbypiloten des Flight Simulator auch in diesem Monat mit einem großen Patch beliefern. Das World Update 5 poliert die Grafik von Städten, Flughäfen, Landschaften und Sehenswürdigkeiten in Nordeuropa auf. Zu den nordischen Ländern, die von der Aktualisierung profitieren, gehören Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. In zurückliegenden Updates haben die Entwickler des Asobo Studios bereits Japan, den USA, Frankreich, der Benelux-Region, Großbritannien und Irland eine optische Frischzellenkur spendiert.Das World Update V: Nordics steht kostenlos zum Download im Marktplatz des Flight Simulator bereit. Auf was ihr euch laut Microsoft einstellen dürft: "Simmer können sich in den nordeuropäischen Himmel begeben und vom Cockpit aus weite Fjorde, faszinierende Stadtansichten, imposante Gipfel und jahrhundertealte Schlösser erkunden. Das Update enthält Detailverbesserungen für weite Landschaften, Erweiterungen der regionalen Architektur, verbesserte Daten für 100 Flughäfen und 77 sorgfältig ausgewählte Points of Interest."Weiterhin geben die Redmonder zum Start des World Update 5 bekannt, fünf zusätzliche Wildnisflüge und ebenso fünf neue Herausforderungen für Landungen ins Spiel gebracht zu haben. Dabei konzentriert man sich thematisch passend auf Flughäfen in den nordischen Ländern Europas. Abseits davon wurde der Flight Simulator jetzt in den Sprachen Schwedisch, Norwegisch und Finnisch lokalisiert.Zu den im Trailer gezeigten Highlights des großen Nordeuropa-Patches gehören unter anderem Sehenswürdigkeiten wie das Lego-Haus, die Oresund Bridge und das Frederiksborg-Schloss in Dänemark, die Uddevalla-Brücke, der Drottningholm-Palast und der Kullen-Leuchtturm in Schweden, Städte wie Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Bryggen sowie viele weitere grafisch aufpolierte Anlaufstellen in Norwegen, Finnland und Island.Der Microsoft Flight Simulator wird derzeit im Microsoft Store, Xbox Game Pass und via Steam für Windows-PCs angeboten. Ende Juli erscheint die Flugsimulation für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S. Parallel arbeitet man an einer Integration des Spiels in das Xbox Cloud Gaming, um auch älteren Konsolen und Mobilgeräte zu versorgen. Zusätzlich will man auch Streaming-Sticks und Smart-TV-Geräte in Zukunft mit einer xCloud-App ausstatten.