Battlefield 6: EA bestätigt offizielle Enthüllung zur E3 2021 im Juni

Langsam aber sicher lüftet sich der Schleier rund um den lang erwarteten Ego-Shooter Battlefield 6 . Während sich Electronic Arts (EA) und DICE mit Details weiterhin zurückhalten, soll nun immerhin der offizielle Vor­stel­lungs­ter­min feststehen. Die Enthüllung soll im Juni erfolgen.

Modernes Kriegsszenario erwartet und weitere E3-Prognosen

EA

Nachdem EA Ende April neue Hoffnung geschürt hat, Shooter-Fans bereits im Mai mit Neu­ig­kei­ten zu Battlefield 6 zu versorgen, dürften die Entwickler jetzt eine offiziellen Prä­sen­ta­tion samt Trailer und ersten Informationen im Juni 2021 anpeilen. Das zumindest geht aus dem jüngsten Tweet des offiziellen Battlefield-Accounts auf Twitter hervor. Voraussichtlich am 14. Juni wird das EA Play Live-Event anlässlich der virtuellen Electronic Entertainment Expo ( E3 2021 ) starten, welches erstes Licht ins Dunkel von Battlefield 6 bringen dürfte.Die Leaks zum 13. Titel der Battlefield-Reihe halten sich derweil in Grenzen. Diskussionen entfachen vor allem rund um das Setting des Ego-Shooters. Waren die Vorgänger Battlefield 1 (2016) und Battlefield V (2018) jeweils im ersten und zweiten Weltkrieg angesiedelt, rech­nen Fans in diesem Jahr mit einer deutlich moderneren Spielwelt, einem so genannten "Mo­dern Military"-Shooter. Bestätigt wurden diese Gerüchte jedoch weder vom Publisher Elec­tro­nics Arts (EA), noch von den schwedischen und US-amerikanischen Entwicklern bei DICE.Zu den weiteren EA-Highlights, die Spieler während der E3 2021 erwarten können, sollen erste Ankündigungen zu Die Sims 5, der neun­ten Season von Apex Legends und zur ersten Season von Knockout City gehören. Ebenso könnte die vierte Generation der Frostbite-Engine in einem Trailer vorgestellt werden. Mittlerweile hat die aktuelle Frostbite 3.0 ab­seits leichter Verbesserungen bereits mehr als sieben Jahre hinter sich. In Hinsicht auf die Battlefield-Reihe kommt diese seit dem Er­schei­nen von Battlefield 4 (2013) zum Einsatz.