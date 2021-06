E3 2021: Alle wichtigen Termine und Highlights des Gaming-Events

Am Samstag startet die E3 , die 26. Ausgabe der an sich in Los Angeles beheimateten Messe ist auch 2021 virtuell. Für Gamer ist das an sich nicht schlecht, denn durch die virtuelle Form bekommen sie die Informationen direkt zu sich nach Hause geliert. Und das sind die Highlights.

E3 2021: Der offizielle Zeitplan

E3-Pre-Show: ab 19 Uhr

Ubisoft: ab 21 Uhr

Gearbox: ab 23 Uhr

E3-Pre-Show: ab 17 Uhr

Take-Two: ab 19.15 Uhr

Capcom: ab 23.30 Uhr

E3-Pre-Show: ab 17 Uhr

Nintendo: ab 18 Uhr

Bandai Namco: ab 23.20 Uhr

So kann man die Live-Streams sehen:

Das sind die erwarteten Highlights der E3 2021

Microsoft und Bethesda

Ubisoft

Square Enix

Take-Two Interactive

Nintendo

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

An sich startet die E3 Mitte der Woche und das bedeutet, dass die Gaming-Unternehmen in den Tagen zuvor ihre Presseevents abhalten. Das liegt daran, dass die eigentlichen Messetage für Termine, Präsentationen sowie Gameplay-Sessions vorgesehen sind und die Ankündigungen bereits vorher absolviert werden.Durch die Pandemie gibt es aber in diesem Jahr vor Ort keine Messe und das bedeutet, dass sich der Zeitplan verschoben hat und die E3 bereits am Samstag offiziell beginnt. In Folge sind die wichtigsten Termine zu finden (alle Zeiten sind MESZ).Wer die gesamte E3 sehen will und nicht jedes Mal den passenden Stream suchen will, der sollte sich auf der E3-Seite registrieren . Der Veranstalter der Messe überträgt auf seiner Seite alle wichtigen Termine. Diese Option steht auch normalen Gamern zur Verfügung, erfordert aber eine Anmeldung. Die Publisher übertragen ihre Events zumeist auch selbst, in der Regel auf Twitch und YouTube - die jeweiligen Kanäle sind oben in der Terminübersicht verlinkt.Wer übrigens mehrere Größen des Geschäfts vermisst, der irrt sich nicht: Sony, Electronic Arts und Activision Blizzard lassen die virtuelle E3 aus, sie planen teils später eigene Events (EA Play Live gibt es am 22. Juli).Das neue Power-"Duo" der Gaming-Szene ist seit einigen Monaten Xbox und Bethesda, genauer gesagt seit der Übernahme von ZeniMax Media durch Microsoft. Bisher hatte das vor allem eine Bedeutung in Bezug auf das Spiele-Archiv. Auf der E3 werden wir erfahren, welche neuen Games kommen. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass wir Neues zu Halo Infinite undzu sehen bekommen, dazu könnte es die eine oder andere zusätzliche Überraschung geben - womöglich sogar die Bekanntgabe einer weiteren Übernahme.Der französische Publisher wird sich sicherlich aufkonzentrieren, dazu kommen womöglich auchsowie aller Voraussicht nach ein neuesDer japanische Publisher hat ein neues Spiel von Eidos-Montréal in Aussicht gestellt, dazu kommenundNein! Take-Two wirdnicht auf der E3 vorstellen, auch wenn das in manchen Medien - gerne mit einem Fragezeichen versehen - vermeldet wird. Take-Two wird wohl über seine Sportspiele sprechen und sich auchsowie GTA Online widmen.Die Japaner schicken auf der E3 das Event-Doppel Nintendo Direct und Treehouse Live ins Rennen. Die Ankündigungen gibt es per Direct, später geht man im Baumhaus in die Tiefe und zeigt weiteres Gameplay sowie Interviews. Gerüchte im Vorfeld zu Spielen gibt es wie immer einige. Dieses Jahr sindundgefallen. Dazu kommt die von vielen erwartete Enthüllung der-Konsole.