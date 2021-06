Wenn der starke ARM fehlt: Apple Mac Pro weiterhin mit Intel Xeon

Anstatt sein komplettes Mac-Portfolio mit eigenen ARM-Chips auszustatten, wird Apple auch weiterhin auf Prozessoren von Intel setzen. Aus der neuen Xcode-Beta geht hervor, dass derzeit an einem Mac Pro-Upgrade mit Intel Xeon-CPUs und bis zu 40 Kernen gearbeitet wird.

Intel-Macs als Übergang zur alleinigen ARM-Ausstattung

Wie der CodeWeavers-Entwickler Brendan Shanks via Twitter aufdecken konnte, zeigen sich im Beta-Code der Entwicklungsumgebung Xcode Hinweise auf Intels Ice Lake SP-Familie, die bisher in keinem Apple-Geräte zum Einsatz kam. Mit bis zu 40 Rechenkernen bieten sich die Xeon-Prozessoren ausschließlich für den Mac Pro an. Das Unternehmen dürfte hier einen Zwischenschritt nehmen, während man weiter an einem möglichen Apple M2-Chip arbeitet, dem man in der Gerüchteküche bereits bis zu 128 Kerne zuschreibt.Auch der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman bestätigt die Entdeckung von "@realmrpippy", sodass Apple voraussichtlich zeitnah mit einem weiteren Special Event starten dürfte. Die eigene Worldwide Developers Conference ( WWDC 2021 ) nutzte das Unternehmen hingegen nicht, um neue Hardware anzukündigen. Experten gingen vorab davon aus, neue MacBook Pro-Modelle mit leistungsstärkeren Apple M1X-Chips auf der Tagesordnung wiederzufinden. Bis dato werden bereits kleinere Konfigurationen des MacBook Pro, das MacBook Air, der iMac und Mac Mini sowie das iPad Pro mit M-Chips auf ARM-Basis verkauft.Im letzten Jahr hat sich Apple selbst auf die Fahne geschrieben, den Übergang von Intel-Prozessoren hin zu eigens entwickelten M-Chips innerhalb von zwei Jahren bewältigen zu wollen. Dass bis dahin weitere Mac-Entwicklungen mit Intel-CPUs erfolgen, gab Apple-CEO Tim Cook ebenfalls zu verstehen. Neben dem Mac Pro sind derzeit auch die älteren iMacs (z.B. 27 Zoll) und die High-End-Varianten der 13 Zoll und 16 Zoll großen MacBook Pro-Laptops mit Recheneinheiten von Intel erhältlich. Die ältere 10. Generation wird jedoch oft bereits von Apples M1-Chips in den Schatten gestellt.