Apple soll neue Macs auf ARM-Basis mit bis zu 32 CPU-Cores planen

Apple hat offenbar eine höchst abitionierte Roadmap für den Wechsel auf ARM-basierte CPUs aus eigener Entwicklung. Im Zuge des Abschieds von Intel bis zum Jahr 2022 sollen Macs mit bis zu 32 leistungsstarken Re­chen­kernen auf den Markt kommen, heißt es.

MacBooks und iMacs mit bis zu 16 High-Performance-Cores, Mac Pro mit maximal 32

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf Angaben von vertrauenswürdigen Quellen aus dem Umfeld von Apple und seinen Zulieferern berichtet, will Apple bei dem kürzlich mit dem Apple M1 eingeleiteten Wechsel weg von Intel- zu hauseigenen ARM-Plattformen agressiver vorgehen, als die meisten Marktbeobachter bisher erwarteten.Angeblich plant das Unternehmen schon in der nächsten Generation des MacBook Pro und iMac neue ARM-Plattformen mit bis zu 16 High-Performance- und vier Stromspar-Kernen einzusetzen. Vermutlich ist dabei eine Staffelung der Zahl der Rechenkernen je nach Preisklasse und angestrebter Nutzungsweise des jeweiligen Systems geplant.Teurere Modelle für ansprichsvolle Aufgaben sollen dann wohl wie üblich mehr CPU-Cores mitbringen als günstigere Versionen für einfache Aktivitäten. Je nachdem, wie die Entwicklung und Fertigung bei TSMC vorankommen, sei denkbar, dass Apple zunächst Modelle mit acht oder 12 Performance-Cores einführt, bevor dann später die absoluten High-End-Varianten mit noch mehr CPU-Kernen folgen.Für Desktop-Systeme, darunter neben dem Mac Pro auch eine nur noch halb so große Variante des Mac Pro, sll Apple unterdessen neue Chip-Designs mit bis zu 32 High-End-Rechenkernen auf ARM-Basis planen. Die Einführung der neuen ARM-basierten Mac Pro-Modelle soll angeblich schon im späteren Verlauf des Jahres 2021 erfolgen, so der Bericht.Auch in Sachen Grafik hat Apple angeblich Großes vor. Während der aktuelle Apple M1-SoC mit einer sieben- oder achtkernigen Grafikeinheit daherkommt, testet der Hersteller für die kommende Generation von High-End-Laptops oder Mittelklasse-Desktops bereits Grafiklösungen aus seiner eigenen Entwicklung mit 16 oder 32 Grafikkernen. Für Ende 2021 oder 2022 soll Apple für High-End-Systeme außerdem GPUs mit 64 oder gar 128 dedizierten Grafikkernen planen.