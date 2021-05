Gerücht: Apple plant neue iPod Touch-Generation, Release im Herbst

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Apple demnächst einen neuen iPod Touch auf den Markt bringen. Das Gerät soll über ein überarbeitetes Design verfügen und im Herbst erscheinen. Viele Details gibt es derzeit allerdings noch nicht. Der letzte iPod Touch wurde 2019 veröffentlicht.

Optische Ähnlichkeiten mit dem iPhone 12

Bislang kein offizielles Statement von Apple

Twitter/@SteveMoser

Wie Steve Moser in einem Tweet schreibt, liegen ihm Informationen vor, die auf den Release des neuen iPod Touchs im Herbst 2021 hindeuten. Bisher sind aber noch keine technischen Spezifikationen zu dem angeblichen Modell durchgesickert. Auf Basis von durchgesickerten Details hat der Konzept-Designer Apple Tomorrow erste Renderbilder zu dem angeblichen Gerät erstellt. Wie zuverlässig die geleakten Informationen sind, bleibt jedoch noch offen.Auf den Renderbildern ist ein iPod Touch zu sehen, der dem iPhone 12 optisch sehr ähnlich sieht. Neben einem Display mit kleinem Sei­ten­rand kommen flache Kanten und eine Kamera auf der Rückseite zum Vorschein. Eine Selfie-Kamera scheint es nicht zu geben, sodass keine Notch und kein Punch-Hole in den Bildschirm eingearbeitet sind. Einen analogen Kopfhörer-Anschluss gibt es ebenfalls nicht. Damit müssen die Nutzer hier auf Bluetooth- und USB-C-Geräte oder einen Adapter zurückgreifen.Bisher hat sich Apple noch nicht offiziell dazu geäußert, ob es dieses Jahr eine Neuauflage des iPod Touchs geben wird. Womöglich präsentiert der Hersteller das Gerät in den kom­men­den Monaten. Obwohl ein neuer iPod Touch bereits überfällig ist, wäre es denkbar, dass das Modell doch nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Stattdessen könnte Apple sich auf andere Geräte wie die nächste iPhone-Generation, iPads und eine neue Smartwatch konzentrieren.