Amazon Fire TV: Neue Alexa-Funktionen erleichtern die Bedienung

Amazon erweitert seine Fire TV-Geräte um zusätzliche Alexa-Funktionen. Unter anderem wird die Kommunikation zwischen smarten Lautsprechern und den beliebten Set-Top-Boxen verbessert, die mit Hilfe der Sprachassistentin nun von einer noch einfachere Bedienung profitieren sollen.

Suche, Navigation und Übersicht neuer Sprachbefehle

"Alexa, zeig mir den Wetterbericht."

"Alexa, zeig mir den Verkehr auf dem Weg zur Arbeit."

"Alexa, zeig mir meine Todo-Liste."

"Alexa, zeig mir meine Einkaufsliste."

"Alexa, zeig mir meinen Kalender."

"Alexa, scrolle nach rechts/links/oben/unten."

"Alexa, den Trailer ansehen."

"Alexa, abspielen."

"Alexa, füge das zur Watchlist hinzu."

"Alexa, gehe zu meiner Watchlist."

"Alexa, gehe zu Live."

"Alexa, gehe zur Startseite."

"Alexa, gehe zu Suchen."

Amazon

Wer sein Smart Home ohne Fernbedienung steuern möchte und dafür die passende Amazon-Hardware im Haus hat, der hat nach einem bereits ausgerollten Update nun weitere Möglichkeiten, die Assistentin Alexa in seinen Alltag zu integrieren. Die Neuerungen sollen ab sofort für Fire TV-Geräte zur Verfügung stehen, die mit einem Alexa-fähigen Lautsprecher (z.B. Amazon Echo) verbunden sind. Wird bei der Spracheingabe zum Beispiel ein aktiver Fire TV Stick erkannt, können Wettervorhersagen, Verkehrsmeldungen, To-Do-Listen und Co. auch visuell über den Fernseher dargestellt werden.Gleichzeitig erhält Alexa eine verbesserte Suche und Navigation, mit der Nutzer Filme und Serien besser finden und zwischen Inhalten navigieren können. Per Sprachbefehl lassen sich außerdem Trailer abspielen, Watchlisten pflegen und der Wechsel von Tabs innerhalb des Fire TV-Menüs durchführen. Zur verbesserten Sprachsteuerung gehören mit dem jüngsten Update die folgenden Befehle.Um ein Alexa-fähiges Gerät mit einem passenden Fire TV-Modell zu verbinden, müssen Besitzer entsprechender Lautsprecher die Sprachassistentin lediglich dazu auffordern, einen Film oder eine Serie wiederzugeben (z.B. "Alexa, starte The Flight Attendant"). Im Anschluss wird im Heimnetzwerk nach kompatiblen Fire TVs gesucht und eine Kopplung vorgeschlagen. Bisher sollen die neuen Alexa-Funktionen für Fire TV-Geräte von allen Amazon Echo-Geräten ohne Display ab der 2. Generation unterstützt werden. Ob und wann Drittanbieter-Lautsprecher folgen, ist bislang unklar.