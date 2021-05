Abschied: Jeff Bezos ist nur noch fünf Wochen der Chef Amazons

Amazon-Gründer Jeff Bezos wird seinen Posten als Konzernchef in Kürze räumen. Wie er gegenüber den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung erklärte, soll das Unternehmen bereits am 5. Juli eine neue Person auf dem Spitzenplatz bekommen.

Kein Ruhestand

Und ein Nachfolger steht wohl auch schon fest: Amazon soll zukünftig von Andy Jassy geführt werden. Dieser ist in der Öffentlichkeit bisher eher unbekannt. Doch er leitet aktuell Amazon Web Services - die höchst erfolgreiche Cloud-Sparte des Handelskonzerns. Damit hat er sich im Unternehmen auf jeden Fall für Höheres empfohlen.Dass Bezos zukünftig nicht mehr als Konzernchef agieren wird, hatte er bereits im Februar bekannt gegeben. Damals gab es aber nur einen ungefähren Fahrplan für die Umstellung im Management. Jetzt steht der Termin fest und damit ist auch klar, dass die Entscheidung des Gründers endgültig getroffen wurde. Und der 5. Juli wurde auch nicht willkürlich gewählt: Es handelt sich um das Datum, an dem Amazon im Jahr 1994 offiziell gegründet wurde.Bezos wird sich allerdings nicht einfach in den Ruhestand zurückziehen und sein Milliarden-Vermögen genießen. Er bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrates und wird diese Rolle eher in aktiver Form interpretieren. Das bedeutet, dass er weiterhin Einfluss auf konkrete neue Produkte nehmen und Initiativen für die Weiterentwicklung des Unternehmens anstoßen will.Bei seinem Abschiedsauftritt als Konzernchef vor den Anteilseignern zeigte sich Bezos überzeugt, den richtigen Nachfolger ausgewählt zu haben. Er verwies darauf, dass Jassy seit 24 Jahren für Amazon tätig ist und in dieser Zeit diverse Bereiche und Führungsebenen durchlaufen habe. Es dürfte also kaum jemanden geben, der das gesamte Unternehmen noch besser kennt. Hinzu komme laut dem Gründer, dass er auch die Garantie dafür sei, dass Amazon nicht in schnöde Normalität abdriften, sondern immer wieder mit neuen Ideen aufwarten werde.