Amazon, Netflix & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Abonnenten der Streaming-Dienste Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erhalten in dieser Woche Zugriff auf mehr als 50 Filme und Serien. Zu den Highlights zählen Spider-Man sowie neue Folgen von Big Shot, Rebel und Walking Dead. Unsere Übersicht zeigt euch alle Termine.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 22)

The Parisian Agency: Exclusive Properties ab 31. Mai

Die Supermonster: Reim gut, alles gut ab 1. Juni

Ghost in the Shell ab 1. Juni

Spider-Man: Far From Home ab 1. Juni

Carnaval ab 2. Juni

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 ab 3. Juni

Creator's File: GOLD ab 3. Juni

Dancing Queens ab 3. Juni

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film (Teil 1&2) ab 3. Juni

Alan Saldaña: Locked Up ab 3. Juni

Sweet Tooth ab 4. Juni

Feel Good: Staffel 2 ab 4. Juni

Trippin' with the Kandasamys ab 4. Juni

Sweet & Sour ab 4. Juni

Xtremo ab 4. Juni

Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter "Unser Planet" ab 4. Juni

Katzenliebe: Eine Hommage an Katzen ab 5. Juni

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 22)

Männerhort ab 31. Mai

Valerian ab 1. Juni

Date Movie ab 1. Juni

Run All Night ab 2. Juni

Ex Machina ab 2. Juni

SMS für Dich ab 3. Juni

Die Addams Family ab 3. Juni

Dom - Staffel 1 ab 4. Juni

White Boy Rick ab 4. Juni

Abominable - Entsetzlich ab 6. Juni

Everest - Ein Yeti will hoch hinaus ab 6. Juni

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 22)

Big Shot - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

High School Musical: Die Serie - Staffel 2 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Marvel Studios Legends - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1 (Weitere Episoden) ab 4. Juni

Zenimation - Staffel 2 ab 4. Juni

Genius: Aretha - Staffel 1 ab 4. Juni

Raya und der letzte Drache - für alle Disney+ Abonnenten ab 4. Juni

When Sharks Attack - Staffel 3 + 4 ab 4. Juni

Wir noch mal ab 4. Juni

Alien vs. Predator ab 4. Juni ab 4. Juni

Aliens vs. Predator 2 ab 4. Juni

Armageddon ab 4. Juni

Atlanta: Robbin' Season - Staffel 2 ab 4. Juni

Im Fadenkreuz - Allein gegen alle (2001) ab 4. Juni

Mut zur Wahrheit ab 4. Juni

The Counselor ab 4. Juni

The Strain - Staffel 1-4 ab 4. Juni

The Walking Dead - Staffel 10 (Die letzten 6 Folgen) ab 4. Juni

A Teacher - Staffel 1, Weitere Episoden ab 4. Juni

Big Sky - Staffel 1, Weitere Episoden ab 4. Juni

Rebel - Staffel 1, Weitere Episoden ab 4. Juni

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 31. Mai bis 6. Juni liegt das Hauptaugenmerk der Plattform vorrangig auf so genannten zeitexklusiven Lizenztiteln. So konnte sich Netflix unter anderem Ghost in the Shell und Spider-Man: Far From Home sichern, während Amazon Prime Video Valerian, Ex Machina, Date Movie und SMS für Dich zeigt. Disney+ und sein Star-Channel rüsten sich hingegen mit Alien vs. Predator, Armageddon, vier Staffeln von The Strain und The Counselor. Ebenso sieht man hier die letzten sechs Folgen der zehnten Staffel von The Walking Dead.Hinsichtlich neuer Originale gibt es bei Netflix die Abenteuer-Serie Sweet Tooth und die Dramen Drei Meter über dem Himmel sowie Dancing Queens zu sehen. Abseits davon setzt Amazon auf das Prime-Original Dom, das in der ersten Staffel als Crime-Drama die unterschiedlichen Seiten des Drogenkriegs in Rio de Janeiro zeigt. Abschließend stellt Disney+ neue Folgen seiner Eigenproduktionen Big Shot, Big Sky, Rebel und A Teacher zum Streamen bereit. Neu startet zudem Raya und der letzte Drache, nur dieses mal ohne VIP-Zugang für alle Abonnenten.