Amazon Prime Gaming: Kostenlose Spiele und Twitch-Drops im Juni

Übersicht der Amazon Prime Gaming Inhalten - Juni 2021

Apex Legends Drop 4

Assassin's Creed Valhalla Drop 2

Dauntless Drop 1

Destiny 2 Drop 7

Epic Seven Drop 8

Fall Guys Drop 6

FIFA Drop 5

Last Day on Earth Drop 4

League of Legends Drop 14

Legends of Runeterra Drop 5

Magic Tiles 3 Drop 25 & 26

MLB Tap Sports Baseball ‘21 Drop 5

Mobile Legends Bang Bang Drop 2

Paladins Drop 9

Rainbow Six Siege Drop 6

Rogue Company Drop 8

Smite Drop 9

UFC 4 Drop 5

World of Tanks Drop 4

1. Juni - Kostenlose Spiele: Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss und Mugsters

Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss und Mugsters 1. Juni - Letzte Chance: Yoku's Island Express, Healer's Quest, Beholder und The Blind Prophet and A Blind Legend

28. Mai - Valorant Drop 3

1. Juni - League of Legends Drop 15

1. Juni - Word Farm Adventure Drop 2

2. Juni - Epic Seven Drop 9

2. Juni - Madden 21 Drop 10

2. Juni - Maplestory M Drop 9

3. Juni - Darkness Rises Drop 10

3. Juni - Last Day on Earth Drop 5

8. Juni - Mobile Legends Bang Bang Drop 3

9. Juni - Alliance vs Empire Drop 8

9. Juni - MLB Tap Sports Baseball ‘21 Drop 6

10. Juni - Legends of Runeterra Drop 6

10. Juni - Helix Jump Drop 6

10. Juni - V4 Drop 7

11. Juni - League of Legends Drop 16

15. Juni - Word Farm Adventure Drop 3

16. Juni - Epic Seven Drop 10

16. Juni - Maplestory M Drop 10

17. Juni - Darkness Rises Drop 11

17. Juni - Last Day on Earth Drop 6

18. Juni - Dauntless Drop 2

21. Juni - League of Legends Drop 17

22. Juni - Mobile Legends Bang Bang Drop 4

23. Juni - Alliance vs Empire Drop 9

23. Juni - MLB Tap Sports Baseball ‘21 Drop 7

24. Juni - V4 Drop 8

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon gibt seine kostenlosen Spiele und Twitch-Drops bekannt, die man im Juni unter der Flagge von Prime Gaming anbieten wird. Für den kommenden Monat werden erneut fünf Games für alle Prime-Mitglieder freigeschaltet, die sich zum Großteil im Indie-Bereich ansiedeln. Außerdem stellt der Online-Händler diverse Zusatzinhalte für bekannte Spiele wie Fall Guys, FIFA 21, Valorant, Paladins und Assassin's Creed Valhalla zur Verfügung. Vorrangig spielen hier Skins, Booster-Packs und Ingame-Währungen eine große Rolle.Direkt zum 1. Juni 2021 startet Amazon Prime Gaming mit dem Download-Angebot der fünf Gratis-Spiele. Darunter befinden sich die mehr oder weniger bekannten Titel Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss und Mugsters. Gleichzeitig bedeutet es, dass nur noch wenige Tage verbleiben, um sich die kostenlosen Spiele des aktuellen Monats Mai herunterzuladen. Dazu gehören Yoku's Island Express, Healer's Quest, Beholder, The Blind Prophet und A Blind Legend. Alle Spiele können nach der Installation weiterhin gespielt werden, solange eure Prime-Mitgliedschaft nicht ausläuft.Unter den Highlights der Zusatzinhalte und Drops befinden sich im Juni zum Beispiel das Druidic Settlement Bundle für Assassin's Creed Valhalla, mit dem ihr eure eigene Siedlung umgestalten könnt. Für Fall Guys: Ultimate Knockout wird hingegen ein Burning Circuits-Kostüm (Skin) angeboten und oben drauf gibt es 6500 Kudos (Ingame-Währung).Amazon Prime Gaming stellt FIFA 21-Spieler außerdem ein "81+ OVR Player Pack" mitsamt der Option bereit, sich einen von vier Spielern aus der Kategorie OVR 83+ sowie fünf Gold Rare-Spieler auszusuchen. Ähnliche Drops erhaltet ihr auch für Rainbow Six Siege, Valorant, Paladins, Smite, UFC 4, Dauntless oder V4.