Echo: Amazon startet in Deutschland Simultanübersetzungen für Alexa

Die smarten Lautsprecher des Versandhausriesen Amazon stehen in zahlreichen Haushalten und viele haben sich daran gewöhnt, mit der persönlichen Assistentin Alexa zu sprechen bzw. ihr Kommandos zu geben. Nun beherrscht Alexa einen praktischen Trick: Simultanübersetzungen.

Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch

Amazon

Dieses Feature hat Amazon bereits Ende 2020 in den USA gestartet bzw. vorgestellt und es ist vor allem für jene praktisch, die fremdsprachigen Besuch zu Hause haben oder Alexa unterwegs bzw. genau für diesen Zweck einsetzen möchten. Nun hat der Konzern aus Seattle bekannt gegeben, dass Simultanübersetzungen ab sofort auch in Deutschland verfügbar sind.Amazon dazu: "Alexa-Simultanübersetzungen helfen bei Unterhaltungen zwischen Personen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Funktion nutzt Amazons Spracherkennung und die neuronale maschinelle Übersetzung, um den Beteiligten bei der Kommunikation zu helfen - ohne einen menschlichen Übersetzer."Genutzt wird dieses Feature natürlich über ein Echo-Gerät, die Anzahl der Sprachen ist zum Start allerdings eingeschränkt, denn derzeit kann diese Kommunikationshilfe für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch eingesetzt werden. Um das Feature zu aktivieren, muss der Echo-Nutzer beispielsweise "Alexa, übersetze Spanisch" sagen, daraufhin wird das simultane Dolmetschen beider Gesprächsteilnehmer automatisch gestartet. Wer ein Gerät mit Display besitzt - also einen Echo Show - der bekommt zusätzlich zur Audioübersetzung den Text eingeblendet.Dazu kommt, dass Alexa auf Wunsch auch einzelne Wörter oder Sätze übersetzen kann, auch hier spricht man Alexa mit einem naheliegenden Satz wie "Alexa, wie sage ich 'Apfel' auf Englisch?" an. Schon bisher konnten Echo-Besitzer dynamisch mit mehr als einer Sprache mit Alexa interagieren, nun ist die Assistenzfunktion aber eben in der Lage, direkt zu übersetzen.