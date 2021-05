Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Juni 2021

Amazon gibt seine Prime Video-Neustarts für Juni bekannt. Im nächsten Monat zeigt der Video-Streaming-Dienst mehr als 40 Filme und Serien. Zu den Highlights zählen neue Folgen von Bosch, die Premiere von Solos sowie Jean Seberg und Blockbuster wie Valerian und The Big Short.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juni 2021

Dom - Staffel 1 ab 4. Juni

Lost - Staffeln 1-6 ab 7. Juni

Solos - Staffel 1 ab 25. Juni

Bosch - Staffel 7 ab 25. Juni

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juni 2021

Valerian ab 1. Juni

Date Movie ab 1. Juni

Run All Night ab 2. Juni

Ex Machina ab 2. Juni

SMS für Dich ab 3. Juni

Die Addams Family ab 3. Juni

White Boy Rick ab 4. Juni

Abominable - Entsetzlich ab 6. Juni

Everest - Ein Yeti will hoch hinaus ab 6. Juni

As Above, So Below ab 7. Juni

Train to Busan Presents: Peninsula ab 8. Juni

Busanhaeng ab 8. Juni

La Daronne ab 8. Juni

Seoulyeok ab 8. Juni

Bridge to Terabithia ab 9. Juni

High Society: Gegensätze ziehen sich an ab 10. Juni

Codename U.N.C.L.E. ab 10. Juni

Meet Joe Black ab 11. Juni

The Little Prince ab 12. Juni

The Big Short ab 12. Juni

Blended ab 13. Juni

Da geht noch was ab 14. Juni

Mrs.Taylor's Singing Club ab 15. Juni

Boss Level ab 16. Juni

What Dreams May Come ab 16. Juni

Jean Seberg - Against All Enemies ab 17. Juni

Der geilste Tag ab 19. Juni

Focus ab 19. Juni

Vacation ab 19. Juni

Defiance ab 21. Juni

Skyfire ab 24. Juni

The Grudge ab 22. Juni

San Andreas ab 23. Juni

The Land Before Time ab 25. Juni

Chi Bi ab 27. Juni

Big Momma‘s House 2 ab 27. Juni

Voll Normaaal ab 28. Juni

Equilibrium ab 28. Juni

Get Hard ab 30. Juni

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Amazon

Nachdem die Konkurrenten Netflix und Disney+ ihre Filme- und Serien-Premieren für den kommenden Monat bereits bekanntgegeben haben, reiht sich jetzt auch Amazon Prime Video mit einer Übersicht seiner Termine ein. Im Mittelpunkt steht unter anderem die siebte Staffel von Bosch, die gleichzeitig das Ende der Crime-Serie bedeutet. Außerdem geht mit Solos eine neue Anthologie-Serie an den Start, die sich mit den "Wahrheiten des Menschseins" beschäftigt und namhafte Schauspieler*innen wie Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren und Uzo Aduba zu ihrem Cast zählt.Weiterhin ist Kristen Stewart in der Filmbiografie der US-amerikanische Schauspielerin Jean Seberg zu sehen und für den nächsten Serienmarathon stehen sechs Staffeln von Lost bereit. Überzeugen kann Amazon Prime Video zudem mit seinen zeitexklusiven Filmen. Dazu gehören im Juni 2021 zum Beispiel The Big Short, Codename Uncle, San Andreas, Equilibrium und Valerian. Abseits davon steht ab dem 10. Juni Wonder Woman 1984 zum Kaufen und Leihen bereit. Wer noch kein Prime-Mitglied ist und sich für die Filme und Serien im Juni interessiert, kann diese auch mit einer kostenlosen Probemitgliedschaft streamen.