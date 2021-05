Western Digital: Neue WD Black PCIe 4.0-SSDs für Gamer vorgestellt

Der Speicherhersteller Western Digital stellt drei neue SDDs seiner an Gamern orientierten WD Black-Familie vor. Neben zwei externen Flash-Drives für Next-Gen-Konsolen steht der vergleichsweise günstige PCIe 4.0-Nachfolger der WD Black SN750 (SE) im Mittelpunkt.

Externe WD_Black SSDs für Konsolen

Anlässlich der "Flash Perspective"-Veranstaltung platziert das US-amerikanische Unternehmen die neue WD Black SN750 SE als Mainstream-SSD für PC- und Notebook-Spieler am Markt und versucht mit der zeitgemäßen PCIe 4.0-Schnittstelle vor allem Besitzer neuer AMD- und Intel-Prozessoren sowie passender Mainboards anzusprechen. Mit sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 3600 MB/s respektive 1000 MB/s erreicht Western Digital jedoch nicht die Werte, die sich Spieler von einem PCIe 4.0-Upgrade erhoffen würden.Ähnliche oder gar bessere Transferraten lieferte bereits die WD_Black SN750. Das teurere Flaggschiff WD Black SN850 liegt hingegen bei den maximal erreichbaren 7000 MB/s. Der Vorteil der neuen Technologie wird somit nur auf Basis des Stromverbrauchs ausgelebt, der laut Hersteller bis zu 30 Prozent geringer ausfallen soll als beim Vorgänger. Preislich wird die WD Black SN750 im Sommer 2021 ab 63 Euro starten. Die NVMe-SSD ist dabei wahlweise mit 250 GB, 500 GB oder 1 TB Speicher erhältlich. Von anderen WD Black M.2-SSDs bekannte Kühlkörper oder RGB-Versionen kommen hier nicht zum Einsatz.Abseits der internen SN750 SE konzentriert sich Western Digital auf die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X . Für beide hat der Hersteller die WD Black D30 Game Drive SSD in sein Lineup aufgenommen. Nach bekannter Manier hebt man sich mit einer offiziell lizenzierten Xbox-Version der D30 in einem weißen Design und mitgelieferten Xbox Game Pass Ultimate (1 Monat) vom restlichen Portfolio ab. Technisch unterscheiden sich die externen USB-C-SSDs mit Transferraten von bis zu 900 MB/s allerdings nicht.Ab sofort sind die Game-Drives mit Kapazitäten von 500 GB, 1 TB und 2 TB ab 154 Euro (D30) bzw. 162 Euro (D30 Xbox) erhältlich.