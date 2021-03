Kingston NV1 NVMe: Günstige SSD-Serie startet jetzt in Deutschland

Kingston kündigt den Marktstart seiner neuen NV1 NVMe-SSDs an. Die Flash-Speicher im M.2-Format sind ab sofort in Deutschland erhältlich und platzieren sich vergleichsweise günstig ab 54 Euro bei ersten Händ­lern. Die SSDs bieten dabei Übertragungsraten von bis zu 2100 MB/s.

Der US-amerikanische Hersteller peilt mit seiner neuen Kingston NV1 SSD-Baureihe das untere Mittelfeld am Markt für Solid State Drives an. Dabei werden günstige Preise ab 54 Euro realisiert, allerdings müssen Nutzer mit kürzeren Haltbarkeiten rechnen. Die PCIe 3.0 x4-Modelle sind ab sofort samt einseitigen Speicherbestückung im M.2-2280-Formfaktor mit einer Kapazität von wahlweise 500 GB, 1 TB oder 2 TB erhältlich. Für alle Kapazitäten ver­spricht Kingston Übertragungsraten von 2100 MB/s beim sequentiellen Lesen und 1700 MB/s beim Beschreiben der SSD.Über den verwendeten Speichercontroller und den NAND-Typ liegen keine Informationen vor. Jedoch lassen die Angaben zur Haltbarkeit mit 120, 240 und 480 TBW (Terabytes Written) einen günstigeren QLC-Speicher vermuten. Die weiteren Eckdaten der Kingston NV1 NVMe-SSDs nennen einen Stromverbrauch von lediglich fünf Milliwatt im Leerlauf, der sich auf maximal 1,1 Watt (Lesen) respektive 3,3 Watt (Schreiben) steigern soll. Die Be­triebs­tem­pe­ra­tu­ren werden hingegen mit einer Spanne von null bis 70 Grad Celsius angegeben.Wie unser Preisvergleich zeigt, gehören die Online-Shops von Cyberport und Note­books­bil­li­ger zu den ersten Händlern in Deutschland, welche die neue Kingston NV1 NVMe-SSDs in ihr Sortiment aufgenommen haben. Dabei schlägt das 500-GB-Modell mit etwa 54 Euro, die Varianten mit einer Kapazität von 1 TB und 2 TB hingegen mit 97 Euro sowie 186 Euro zu Buche. Eine Auslieferung der vergleichsweise preiswerten Solid State Drives wird von NBB innerhalb von zwei bis vier Werktagen ver­spro­chen. Die Herstellergarantie beträgt drei Jahre.