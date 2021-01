Samsung 870 EVO - Schnelle und günstige SSD im Benchmark-Test

Nach drei Jahren Pause betreibt Samsung in seiner EVO-Reihe Modellpflege und bringt mit der 870 EVO eine neue SSD mit aktuellem MKX-Controller auf den Markt. Diese ist in den Größen 250 GB, 500 GB, ein Terabyte, 2 Terabyte und 4 TB verfügbar und soll laut Samsung bis zu 560 MB/s im Lesen und 530 MB/s im Schreiben erreichen.Unser Kollege Johannes Knapp erreichte im Test mit CrystalDiskMark 550 MB/s sowie 488 MB/s und mit AS SSD Benchmark immerhin 518 MB/s sowie 488 MB/s. Auch in den neuesten Modellen kommt wieder Samsungs TurboWrite-Technologie zum Einsatz, eine grö­ßen­be­ding­te Drosselung ist aber nur bei den "kleinen" Modellen mit 250 GB und 500 GB zu spüren.