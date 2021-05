Snapdragon 7c Gen 2: Neue CPU für günstige ARM-Laptops mit Windows

Windows-Laptops mit ARM-Plattformen sind bisher noch selten und meist recht teuer. Der Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 soll dies ändern und die Geräte erschwinglicher machen, aber dennoch eine brauchbare Leistung bieten. Statt Windows setzt Qualcomm aber vor allem auf Chromebooks.

Leistung auf Netbook-Niveau

Der Snapdragon 7c Gen 2 ist, wie der Name schon deutlich macht, eine verbesserte Neuauflage des Snapdragon 7c, der zuletzt in einigen wenigen ARM-basierten Notebooks mit Windows 10 on ARM landete. Der Chip der zweiten Generation hat sich allerdings nur geringfügig verändert, wenn man von etwas höheren Taktraten absieht.So kommen wie zuvor acht Kryo 468 genannte ARM Cortex-A76-basierte Rechenkerne zum Einsatz, die mit einer Adreno 618 GPU und einem integrierten Snapdragon X15 LTE-Modem kombiniert werden. Allerdings steigt die Taktrate der CPU-Kerne auf maximal 2,55 Gigahertz leicht an, weshalb Qualcomm einen 10-prozentigen Leistungsvorteil gegenüber konkurrierenden Plattformen bewirbt.Gemeint sind damit die Intel-CPUs der N5000-Serie und bestimmte MediaTek-SoCs, so dass klar wird, dass Qualcomm mit dem Snapdragon 7c Gen 2 vor allem den Markt für sehr günstige Notebooks ansprechen will. Anders als zuvor hat man dabei nicht nur Geräte mit Windows im Auge.Weil diese sich wegen einige Performance-Probleme schlecht verkaufen, nimmt man jetzt den Chromebook-Markt ins Visier, wo die neue Plattform einige Chancen haben dürfte. Dem entsprechend veröffentlichte Qualcomm auch einige Benchmark-Vergleiche, bei denen man sich auf ChromeOS konzentrierte, während die Windows-Seite des Marktes eher beiläufig behandelt wurde.Der Snapdragon 7c Gen2 wird weiterhin im 8-Nanometer-Maßstab gefertigt, so dass davon auszugehen ist, dass Qualcomm vor allem versucht hat, Kosteneinsparungen umzusetzen oder die Verfügbarkeit in Anbetracht der andauernden Chip-Krise in Folge der Coronavirus-Pandemie zu verbessern.Zur weiteren Ausstattung gehören Gigabit-WLAN mit Dual-Band-Support, Bluetooth 5.0 und das erwähnte X15-Modem mit Unterstützung für LTE Cat.12. Der integrierte Speichercontroller untersützt bis zu 16 Gigabyte LPDDR4x-RAM und die Anbindung von Festspeicher auf Flash-Basis per eMMC 5.1 oder UFS 2.1. Die neue Generation des Snapdragon 7c soll schon recht bald in ersten fertigen Geräten Einzug halten.